PGZ pomaga w walce z epidemią

Spółki PGZ włączyły się w walkę z epidemią COVID-19. Wiele firm należących do Grupy wspiera lokalne służby medyczne i mundurowe. – Znaleźliśmy się w zupełnie nowych okolicznościach. To duże wyzwanie dla całej grupy kapitałowej PGZ i nie chodzi tu tylko o zachowanie ciągłości pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, ale także niezwykle potrzebne teraz wsparcie pierwszej linii walki z koronawirusem: szpitali, ośrodków zdrowia czy służb mundurowych – mówi Andrzej Kensbok, prezes zarządu PGZ S.A. Dodaje, że spółki PGZ chętnie pomagają lokalnym społecznościom. – Maskpol , producent m.in. masek, pochłaniaczy oraz gogli i kombinezonów, systematycznie przekazuje szpitalom, ratownictwu medycznemu i jednostkom wojsk obrony terytorialnej komplety sprzętu ochronnego. Zakład zasługuje na uznanie, bo pracuje na trzy zmiany i stale zwiększa moce produkcyjnie, żeby odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie – dodaje prezes PGZ.

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia przekazały gogle, przyłbice, maski oraz środki czystości i płyny do dezynfekcji do szpitala zakaźnego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu. Fot. Wojskowe Zakłady Uzbrojenia

Wśród spółek, które zaangażowały się w pomoc potrzebującym jest także Huta Stalowa Wola. Firma przekazała szpitalowi w Łańcucie 100 tysięcy złotych. Pieniądze są przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej personelu medycznego oraz środków do dezynfekcji. To nie wszystko. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi kupiły cztery respiratory dla szpitala zakaźnego w Zgierzu, a Wojskowe Zakłady Uzbrojenia z Grudziądza przekazały do lokalnego szpitala zakaźnego środki czystości, gogle ochronne i maseczki.

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. wsparła również powstańców warszawskich, podopiecznych Stowarzyszenia Monopol Warszawski, przekazując żywność i środki czystości. Fot. Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich Nowolipie 22

– Zakłady Metalowe Dezamet wspierają szpital w Nowej Dębie. Warszawska spółka PCO pomaga Instytutowi Matki i Dziecka w Warszawie, a bydgoski Nitro-Chem zaoferował dostawy wody dla pracowników i pacjentów miejscowego szpitala – wymienia Beata Perkowska, kierownik Działu Komunikacji, Departament Komunikacji i Marketingu PGZ.

Pomagają także Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2, które przygotowały 100 paczek z artykułami chemicznymi i higienicznymi dla seniorów i osób niepełnosprawnych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 z Czernicy udostępniły natomiast rozgłośnię REA-T, z której nadawane są komunikaty i zalecenia służb sanitarnych.

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. wsparła również powstańców warszawskich, podopiecznych Stowarzyszenia Monopol Warszawski, przekazując żywność i środki czystości. – Doceniamy działania służb medycznych i mundurowych, które od kilku tygodni z pełnym poświęceniem i zaangażowaniem dbają o nasze bezpieczeństwo. Dlatego wspieramy służby, wszędzie tam, gdzie ta pomoc jest potrzebna – podkreśla Andrzej Kensbok.

Polska Grupa Zbrojeniowa zrzesza kilkadziesiąt państwowych firm przemysłu obronnego.