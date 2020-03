Saperzy w walce z Covid-19

Żołnierze z 15 Batalionu Saperów zostali skierowani do działania na polsko-litewskiej granicy. Ich zadaniem było zbudowanie blokad, które uniemożliwią jej nielegalne przekraczanie. Teraz do działania szykują się kolejni żołnierze z 15 Brygady Zmechanizowanej. W przyszłym tygodniu, ramię w ramię z pogranicznikami, będą patrolować przygraniczne tereny.

– Naszym głównym zadaniem było zorganizowanie blokad na drogach wiodących na Litwę. Dlatego rozstawialiśmy na nich zestawy hesco bastion. Każdy z nich składa się kilku sześcianów, które wypełnia się piaskiem. Taka konstrukcja może ważyć nawet 15 ton, zatem niemal nic nie jest w stanie jej przesunąć – wyjaśnia ppor. Michał Urbański, dowódca grupy zadaniowej. Jednak jak się okazało, to nie wystarczyło. Znaleźli się bowiem śmiałkowie, którzy usiłowali przekraczać granicę nielegalnie, na przykład przez pola lub lasy. Wojsko musiało interweniować ponownie. – Przekopaliśmy też teren wzdłuż linii granicznej. Powstałe w ten sposób rowy miały uniemożliwić pokonanie trasy pojazdami kołowymi. Niestety, jak się okazało, w niektórych miejscach zostały one przez kogoś zasypane, dlatego musieliśmy kilka razy je powiększać – dodaje oficer.

Realizację zadań żołnierze zakończyli wczoraj. Wszyscy wrócili już do Orzysza, gdzie stacjonuje ich jednostka. Jednak do prowadzenia działań na granicy szykują się już kolejni wojskowi z 15 Brygady. W przyszłym tygodniu, ramię w ramię z pogranicznikami, zadbają o bezpieczeństwo terenów przygranicznych. Do podobnych działań zostaną także skierowani żołnierze z innych jednostek podległych 16 Dywizji Zmechanizowanej. – Wojskowi z 15 i 20 Brygady Zmechanizowanej będą dbali o bezpieczeństwo granic na terenach województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego – mówi por. Karol Frankowski z 16 DZ. – Poza tym zarówno żołnierze z 20 BZ, jak i 11 Pułku Artylerii wesprą działania na rzecz walki z rozprzestrzeniającym się koronawirusem, szyjąc maseczki ochronne – dodaje.

Podobne działania prowadzą żołnierze z całego kraju. Jak informuje Ministerstwo Obrony Narodowej, dziś w walkę z rozprzestrzeniającym się koronawirusem jest zaangażowanych 5242 wojskowych, z czego 2056 operuje na granicach kraju. Poza tym żołnierze wspierają osoby starsze i przebywające w kwarantannie, robiąc im zakupy czy dostarczając leki, pomagają w transporcie żywności i środków medycznych, a także honorowo oddają krew. Do tej pory zarówno żołnierze wojsk operacyjnych, jak i obrony terytorialnej, a także podchorążowie oddali łącznie ponad 600 litrów krwi.