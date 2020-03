Bezpłatne turnusy dla weteranów

Weterani, którzy chcą wziąć udział w turnusie, powinni wysłać wniosek do dyrektora Centrum Weterana. Pracownicy tej placówki sprawdzą, czy jest on poprawnie wypełniony, a potem przekażą go do komendanta Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego Mrągowo, zaś ten, co najmniej trzy tygodnie przez rozpoczęciem turnusu, zawiadomi uczestnika, że został na zakwalifikowany.

– Jesteśmy dobrze przygotowani do przyjęcia na turnusy readaptacyjno-kondycyjne poszkodowanych żołnierzy – mówi ppłk Wojciech Choiński, komendant Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego Mrągowo. Położony nad jeziorem Czos ośrodek zapewnia nie tylko dobre warunki rehabilitacji, a także spokój i relaks, które wspomagają ten proces. Placówka przeszła w ostatnich latach gruntowną modernizację. Zyskała salę gimnastyczną, basen pływacki, basen nurkowy, kompleks odnowy biologicznej i rehabilitacji, a infrastruktura została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W tym roku komendant Choiński zaplanował pięć turnusów readaptacyjno-kondycyjnych, pierwszy w maju, ostatni we wrześniu. Zapewnia, że ośrodek gwarantuje miejsce wszystkim, którzy się zgłoszą. Łącznie w tym roku z tej formy rehabilitacji może skorzystać 235 osób (uprawnieni weterani plus osoby im towarzyszące).

Aby pojechać na turnus readaptacyjno-kondycyjny do Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego Mrągowo należy przesłać do Centrum Weterana następujące dokumenty:

• kopię decyzji o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego,

• opinię psychologa o braku przeciwwskazań do pobytu na takim turnusie,

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań medycznych,

• zgłoszenie pełnoletniego najbliższego członka rodziny.

Turnusy potrwają 14 dni, podczas których uczestnicy wezmą udział w zajęciach psychologicznych, sportowo-rekreacyjnych oraz skorzystają z zabiegów rehabilitacyjnych zleconych przez lekarza. Koszty (szacowane na ok. 223 tys. zł rocznie) pokryje MON.