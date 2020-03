Odwiedź dęblińską Szkołę Orląt!

Bramy Akademii będą otwarte już od ósmej. Tradycyjnie uczelnia przygotowała dla zwiedzających mnóstwo atrakcji. Na początek spotkanie z gen. bryg. pil. Piotrem Krawczykiem, rektorem-komendantem LAW, który opowie m.in. dlaczego warto studiować w Dęblinie. W holu Auli Wydziału Lotnictwa zainteresowani będą mogli dowiedzieć się wszystkiego o rekrutacji i edukacji w LAW. Swoją ofertę zaprezentują Wydziały: Lotnictwa i Bezpieczeństwa Lotniczego, a także Instytut Nawigacji i Katedra Logistyki. – To tu będzie można zdobyć wszelkie informacje o tym, jak zostać studentem Akademii. Począwszy od niezbędnych wymagań, złożenia wniosku, procesu naboru i egzaminów wstępnych. Warto pamiętać, że kandydaci na studia wojskowe na złożenie wniosku mają czas tylko do końca marca. W tym roku przygotowaliśmy dla nich 116 miejsc – mówi mjr Kossowska.

To będzie pierwszy w tym roku dzień otwarty w Lotniczej Akademii Wojskowej. Uczelnia zaprasza nie tylko przyszłych maturzystów i kandydatów na studia , przyjechać może każdy, kto chciałby od kuchni obejrzeć jedyną w Polsce Akademię kształcącą wojskowych pilotów. Większe grupy gości powinny o swoich odwiedzinach wcześniej uprzedzić uczelnię, do tej pory zgłosiło się już około pół tysiąca osób. – Na liście zgłoszeń mamy zarówno grupy zorganizowane ze szkół, jak i osoby indywidualne. Choć wydarzenie jest cykliczne, za każdym razem uczelnię odwiedza bardzo duża grupa młodych osób, które marzą o studiach w Szkole Orląt oraz pasjonaci lotnictwa – mówi mjr Agnieszka Kossowska, p.o. rzecznika prasowego.

Jutro Lotnicza Akademia Wojskowa otworzy sale wykładowe i laboratoria dla zwiedzających. Odbędą się m.in. pokazy sprzętu, prezentacje dotyczące programu studiów i zasad rekrutacji. Dla tych, którzy nie mogą przyjechać do Dęblina, przygotowano transmisję online. – Liczymy na wielu gości oraz sporą oglądalność – mówi mjr Agnieszka Kossowska, p.o. rzecznika prasowego LAW.

REKLAMA

Podczas dnia otwartego będzie można spotkać wszystkich, którzy tworzą Akademię: wykładowców, instruktorów oraz wojskowych i cywilnych studentów. Stoiska promocyjne wystawią samorząd studencki i koła naukowe działające w uczelni, m.in. szybowcowe, spadochronowe i logistyczne. Zainteresowani będą też mogli zdobyć szczegółowe informacje o programach Erasmus i Military Erasmus.

Do zwiedzania zostaną udostępnione m.in.: Ośrodek Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego, Laboratorium Napędów Lotniczych, Ośrodek Szkolenia Kondycyjnego oraz Ośrodek Szkolenia Obsług Bezzałogowych Statków Powietrznych. Podczas dnia otwartego dęblińska Akademia pokaże też sprzęt, na którym ćwiczą studenci. Będzie można obejrzeć np. symulatory lotów, takie jak SW-4/S-300 „Puszczyk” , na którym przyszli piloci śmigłowców SW-4 uczą się podstawowego pilotażu oraz procedur standardowych i awaryjnych, a także selekcjoner PZL-130 „Orlik”, który jest wykorzystywany do szkolenia podstawowego wojskowych pilotów samolotów odrzutowych.

Zwiedzający będą też mogli poznać zasady działania symulatorów: spadochronowego, katapultowania i dezorientacji przestrzennej. Ten ostatni zbudowany na ruchomej platformie, ma trzy wymienne kabiny, które odwzorowują kokpity samolotów transportowego M-28 i odrzutowego F-16 oraz śmigłowca W-3PL. Na symulatorze studenci mogą przećwiczyć zachowanie, gdy w czasie lotu dojdzie do niebezpiecznych zjawisk, np. wystąpią złudzenia optyczne i zjawisko tzw. fałszywego horyzontu, a także zaburzenia narządu równowagi.

Uczenia pochwali się także systemem szkolno-treningowym do broni strzeleckiej „Śnieżnik–1”, nowością będzie zaś symulator VR do ćwiczenia obsługi przedlotowej Airbusa A321. Można na nim trenować przygotowanie kabiny pasażerskiej do lotu m.in. pod kątem wykrywania niebezpiecznych ładunków i uszkodzeń.

Dla fanów lotnictwa gratką tego dnia będzie z pewnością możliwość obejrzenia z bliska floty powietrznej Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego. W hangarze na zwiedzających będą czekać m.in. samoloty Diamond (DA20, DA40, DA42), śmigłowce Guimbal Cabri oraz Robinsony R44 II.

Tym, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w wydarzeniu, uczelnia proponuje oglądanie transmisji online na Facebooku LAW. Wszystko po to, by dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. – Możliwość wirtualnego udziału w dniu otwartym po raz pierwszy zaproponowaliśmy w 2018 roku. Jak dotąd odbyły się dwie takie transmisje. Cieszyły się bardzo dużą popularnością. Liczymy, że także teraz będziemy mieli sporą oglądalność – mówi mjr Kossowska.

„Szkoła Orląt” w Dęblinie kształci kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz personel lotniczy dla służb cywilnych. Od 1 października 2018 roku uczelnia funkcjonuje jako Lotnicza Akademia Wojskowa.