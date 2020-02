Legia na ASzWoj po raz trzeci

– Chcemy wykorzystać potencjał naszych studentów i zapewnić im najwyższy poziom szkolenia. Dziś po raz trzeci nasza uczelnia przystępuje do programu – mówił gen. bryg. Ryszard Parafianowicz, rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej podczas uroczystości inaugurującej III edycję Legii Akademickiej. Teoretyczną część szkolenia rozpoczęło dziś na ASzWoj 105 osób.

Nabór do trzeciej edycji programu „Legii Akademickiej” ruszył jesienią ubiegłego roku. Ostatecznie zostały do niej zakwalifikowane 84 uczelnie z całej Polski. Wśród nich jest 56 uczelni publicznych, 21 niepublicznych, Uniwersytet Morski w Gdyni oraz Akademia Morska w Szczecinie, a także pięć wojskowych Akademii: Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Lotnicza w Dęblinie, Marynarki Wojennej w Gdyni, Techniczna w Warszawie oraz Sztuki Wojennej.

Na niektórych uczelniach ruszył właśnie pierwszy, teoretyczny etap szkolenia. Inaugurację mają za sobą studenci m.in. Akademii Wojsk Lądowych oraz Uniwersytetów: Ekonomicznego w Krakowie i kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Stawiamy na jakość

Dziś szkolenie w ramach Legii uroczyście zainaugurowali też studenci Akademii Sztuki Wojennej. W sumie to 105 osób. – Niezmiernie się cieszę się, że kilka lat temu zdecydowano o odtworzeniu Legii. Potencjał studentów, nie tylko ASzWoj, ale i innych uczelni wyższych w Polsce wart jest wykorzystania. Warto, aby chętni do służby w wojsku i innych formacjach mundurowych mogli takie szkolenie przechodzić. Dlatego dziś po raz trzeci aktywnie włączamy się w Legię – mówił gen. bryg. Ryszard Parafianowicz, rektor- komendant Akademii Sztuki Wojennej podczas uroczystości.

Podpułkownik Jacek Jarzyna, dowódca Legii Akademickiej na ASzWoj przypomniał, że za wzorowe wyniki w szkoleniu teoretycznym i praktycznym II edycji, Akademia została wyróżniona przez ministra obrony narodowej. – Chcemy ponownie pokazać najwyższy poziom wyszkolenia naszych legionistów i zdobyć w klasyfikacji miano najlepszej uczelni w Polsce – mówił ppłk Jarzyna. Dlatego, tradycyjnie już, program Legii realizowany w Akademii, został uzupełniony o dodatkowe godziny zajęć specjalistycznych, m.in. ze szkolenia strzeleckiego, inżynieryjnego, ochrony przed bronią masowego rażenia, geografii, WF-u, języka obcego oraz zajęć praktycznych z musztry i terenoznawstwa. – Poza programem Legii przeprowadzimy dodatkowo ponad 50 godzin lekcyjnych. A studenci, którzy po zakończeniu szkolenia będą zdecydowani wstąpić do zawodowej służby wojskowej będą mieli możliwość odbywania indywidualnych korepetycji oraz szkoleń dodatkowych pod nadzorem wykładowców sztuki wojennej – mówił ppłk Jarzyna.

Gen. bryg. Parafianowicz podkreślał też, że poza stałym uatrakcyjnieniem szkolenia i dbałością o wysoki poziom przygotowania studentów, poszukiwana jest formuła, dzięki której studenci po zakończeniu szkolenia w Legii, będą mogli – wciąż będąc na uczelni – dalej realizować swoje pasje. – Zależy nam na integracji „legionowego” środowiska. Chcemy, by absolwenci programu mieli szansę dalszego spotykania się, udziału w zajęciach przydatnych w dalszym życiu zawodowym, które być może też utwierdzą ich w decyzji o służbie. Może przyjmie to postać jakieś organizacji, może formuły legionowej, jeszcze zobaczymy – dodawał rektor ASzWoj.

Obecny na uroczystości Waldemar Zubek, zastępca dyrektora Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, przypomniał, że MON poza Legią Akademicką prowadzi także program klas mundurowych, niebawem ma też ruszyć projekt „cyber. mil z klasą”.

– Jak pokazują statystyki, wielu studentów to byli członkowie organizacji proobronnych lub absolwenci klas mundurowych. Stąd widzimy konieczność korelacji tych wszystkich programów w taki sposób, by się ze sobą zazębiały i były dla siebie pewnym uzupełnieniem. Aby np. uczeń klasy mundurowej bezproblemowo wchodził w system Legii, będąc już na studiach. A potem mógł wybrać coś dla siebie: zostanie żołnierzem zawodowym, terytorialsem albo wyszkolonym rezerwistą – mówił Zubek. Prace nad tymi kwestiami prowadzone są obecnie w Biurze ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”

Czas na szkolenie

Po oficjalnej uroczystości studenci rozpoczęli szkolenie. Wśród nich Dawid Borucz, student II roku bezpieczeństwa wewnętrznego. – Bardzo jestem ciekawy tego szkolenia i liczę na zdobycie wielu nowych doświadczeń. Być może praktykę udałoby się zrobić w 2 Pułku Rozpoznawczym, jak niektórzy koledzy z II edycji? Mam pewne pomysły, co do mojej przyszłości jeżeli faktycznie bym się w wojsku sprawdził, postawiłbym na wojska specjalne. Mam świadomość, że to niełatwa, wymagająca droga, ale też warta wyrzeczeń – ocenia student.

Zainteresowana szkoleniem jest także Natalia Zimolzak, studentka III roku bezpieczeństwa wewnętrznego ASzWoj. – Pomysł na wojsko zakiełkował we mnie już na studiach. Dlatego postanowiłam skorzystać z szansy przeszkolenia. Już dziś jestem zdecydowana, by swoją przyszłość związać ze służbami mundurowymi – zapewnia studentka.

Pierwsze zajęcia poświęcone były m.in. ochronie przed bronią masowego rażenia, kształceniu obywatelskiemu, terenoznawstwu, taktyce i łączności. Studenci poznali też teoretyczne podstawy szkolenia medycznego, strzeleckiego i inżynieryjno-saperskiego. Zajęcia prowadziła m.in. kadra ASzWoj, przedstawiciele Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia, żołnierze 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego, Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego, 2 Pułku Saperów.

Po zakończeniu części teoretycznej studenci-ochotnicy będą mogli zgłosić się na zajęcia praktyczne. Odbędą się one w jednostkach wojskowych i centrach szkolenia sił zbrojnych podczas przerwy wakacyjnej.

Legia Akademicka jest jednym z programów Ministerstwa Obrony Narodowej, mających na celu m.in. obudowę potencjału rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP. Pilotażowa jego edycja odbyła się w roku akademickim 2017/2018 w 61 uczelniach (w tym pięciu wojskowych). Program realizowany jest na podstawie porozumienia MON i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.