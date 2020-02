Ważka bliżej

To firma Asseco Poland z Rzeszowa złożyła najkorzystniejszą ofertę na dostawę do wojska dronów klasy mikro o kryptonimie „Ważka”. Sześć zestawów, każdy składający się ze stacji kierującej i dwóch bezzałogowców, przedsiębiorstwo wyceniło na 4,6 mln zł. Dostawa sprzętu miałaby się odbyć do końca listopada 2020 roku. Przetarg na dostawy Ważek został ogłoszony na przełomie 2018 i 2019 roku.



Dronów takiej klasy poszukuje armia

Po wejściu do służby drony Ważka będą najmniejszymi tego rodzaju urządzeniami wykorzystywanymi w wojskach lądowych. Będą wyposażone w czujniki optoelektroniczne do obserwacji w dzień oraz sensory pracujące w podczerwieni, co pozwoli im „widzieć” także w nocy. W warunkach przetargu wojsko określiło, że pojedynczy dron nie może ważyć więcej niż 1,6 kg, musi być w stanie latać na wysokości powyżej 2 km, w promieniu co najmniej 1200 m od operatora. Minimalny czas lotu to pół godziny.

Inspektorat Uzbrojenia poinformował, że najkorzystniejszą ofertę w trwającym od końca 2018 roku przetargu na dostawę tych urządzeń złożyła firma Asseco Poland z Rzeszowa. Sześć zestawów Ważek przedsiębiorstwo wyceniło na 4 627 448 zł brutto i zadeklarowało ich dostawę do końca listopada 2020 roku. Drugi z oferentów – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych z Warszawy – zaproponował cenę 4 875 490 zł brutto. Nie jest na razie znany termin podpisania umowy ze zwycięzcą postępowania.