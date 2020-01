Projekt MON dla szkół

W Ministerstwie Obrony Narodowej powstał projekt edukacyjny „Kalendarz z mundurem”, który zakłada spotkania z żołnierzami i oferuje scenariusze lekcji historii. – Tą ciekawą formą chcemy zachęcić i zainspirować uczniów do poznawania historii i przybliżyć temat Wojska Polskiego – mówi Agnieszka Glapiak, dyrektor Centrum Operacyjnego MON. W projekcie mogą wziąć udział szkoły z całej Polski.

„Kalendarz z mundurem” to edukacyjny projekt MON skierowany do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i średnich. Składa się z dwóch elementów. Pierwszym jest wyjątkowy, ścienny kalendarz z wyróżnionymi datami wojskowych świąt i wydarzeń historycznych. Zaznaczono w nim daty m.in. utworzenia Armii Krajowej (14 lutego), Święta Wojska Polskiego (15 sierpnia), Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa (29 maja) czy Narodowego Święta Niepodległości (11 listopada).

– Te ważne dla Polski wydarzenia są przyczynkiem do przybliżenia uczniom tematów związanych z historią i Wojskiem Polskim. Nasz projekt zakłada specjalne lekcje z udziałem żołnierzy. Chcemy, by opowiadając o ważnych wydarzeniach z historii, połączyli je ze współczesnością. Opowiedzieli o zadaniach sił zbrojnych, zaangażowaniu Polski w działania NATO, misje zagraniczne UE czy ćwiczenia wojskowe. Aby uczniowie dowiedzieli się, jakie są np. rodzaje wojsk, że służąc można jeździć na misje, a także, że można zostać wojskowym psychologiem – mówi Agnieszka Glapiak, dyrektor Centrum Operacyjnego MON i pomysłodawczyni projektu. – Mamy nadzieję, że w taki właśnie sposób zainspirujemy nauczycieli do ciekawego prowadzenia zajęć i zachęcania młodzieży do poznawania historii i zainteresowania się służbą wojskową – podkreśla dyrektor CO MON.