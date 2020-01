Prezydent Duda w Hucie Stalowa Wola

Jesteście jednym z największych podmiotów dostarczających ciężkie wyposażenie bojowe dla Wojska Polskiego. Z dumą patrzę, jak nowoczesna i specjalistyczna jest produkcja w waszych zakładach – mówił dziś prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Hucie Stalowa Wola. Zwierzchnik sił zbrojnych obejrzał m.in. egzemplarze testowe Borsuka, nowego wozu bojowego piechoty.

Huta Stalowa Wola to producent nowoczesnych moździerzy Rak i armatohaubic Krab. To tu opracowywany jest także Borsuk, nowy bojowy wóz piechoty. Spółka należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej i jest jednym z najważniejszych zakładów pracy na Podkarpaciu. Po raz pierwszy z wizytą do HSW przyjechał prezydent Andrzej Duda. – Z dumą i radością patrzę dziś, jak niezwykle nowoczesna jest produkcja realizowana w HSW – mówił zwierzchnik sił zbrojnych. Andrzej Duda nawiązał do prowadzonej obecnie modernizacji technicznej armii. Przypomniał, że Polska przeznaczy na modernizację armii w sumie ponad 500 mld zł. – To gigantyczna kwota – zaznaczył Andrzej Duda. Jednocześnie zapewnił, że w dużej mierze trafi ona do rodzimych zakładów zbrojeniowych, w tym do HSW, co przełoży się na rozwój i unowocześnienie naszego przemysłu zbrojeniowego oraz da zatrudnienie polskim pracownikom. – Cieszę się, że ten program jest wreszcie realizowany. I jest realizowany z takim powodzeniem w HSW – mówił prezydent. Zaznaczył, że HSW jest jednym z największych podmiotów dostarczających ciężkie wyposażenie bojowe dla Wojska Polskiego. – Ogromnie cieszę się z dostaw armatohaubic Krabów czy moździerzy Rak dla naszej armii. Zamówienia na ten sprzęt dla polskiego wojska będą realizowane jeszcze przez wiele lat, ale mam nadzieję, że Krab i Rak staną się też naszym produktem eksportowym – dodał.

Podczas zwiedzania nowoczesnych hal produkcyjnych HSW, prezydent miał też okazję obejrzeć zdalnie sterowany system wieżowy 30 mm oraz nowy bojowy pływający wóz piechoty Borsuk. – To pierwsze egzemplarze tego wozu, przeznaczone jeszcze do testów, ale liczę, że wkrótce zostanie rozpoczęta jego produkcja dla polskiej armii. I nie tylko. Liczę też, że Borsuk będzie naszym kolejnym hitem eksportowym. To zapewniłoby HSW stabilną produkcję i zamówienia na lata – podkreślił.