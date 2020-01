Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej

Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. Aby Polska była bezpieczna, Wojsko Polskie musi być wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i musi być liczniejsze – mówił dziś Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. W Istebnej resort obrony zainaugurował kolejną edycję kampanii „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”. Ochotnicy mogą liczyć m.in. na wysokie uposażenia.







„Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej” to kampania, która ma zachęcać ochotników do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego. Dziś rozpoczęła się jej kolejna edycja. Wydarzenie zainaugurował Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. – Do tej pory w ramach kampanii „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej” prawie 43 tysiące osób złożyło wnioski o powołanie do służby w Wojsku Polskim. Ale to wciąż za mało. Polskie siły zbrojne powinny być liczniejsze, żołnierzy musi być więcej – mówił dziś szef resortu obrony.



Dlatego już dziś w teren ruszyły mobilne zespoły rekrutacyjne. Ich członkowie, na terenie całego kraju, będą udzielać zainteresowanym informacji o tym, co armia może zaoferować kandydatom, a także jak wstąpić w jej szeregi. Minister poinformował także, że powołał pełnomocnika ds. kampanii, dzięki czemu ma ona przynieść lepsze efekty. Został nim gen. bryg. Artur Dębczak, do niedawna zastępca dowódcy wojsk obrony terytorialnej. – Pan generał wykazał się talentami przy tworzeniu tej najmłodszej formacji, najmłodszego rodzaju sił zbrojnych. Liczę na to, że wykorzysta swoje umiejętności, aby zdynamizować proces naboru do Wojska Polskiego – mówił szef MON. Dodał także, że liczy na to, że dzięki temu uda się wykorzystać między innym potencjał ochotników WOT, członków organizacji proobronnych, uczniów klas mundurowych czy studentów – uczestników programu „Legia Akademicka”.





Resort obrony chce zachęcić ochotników, między innymi wysokością uposażeń. Jak mówił dziś szef MON, „wynagrodzenie żołnierzy musi być godne, dlatego w tym roku, wojskowych czekają podwyżki”. – W tym roku te podwyżki będą wyższe niż w ubiegłym. Od 1 stycznia, średnie miesięczne uposażenie żołnierza Wojska Polskiego razem z dodatkami będzie wynosiło ponad sześć tysięcy sto złotych, czyli 570 zł więcej niż w roku ubiegłym – podkreślił. – Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. Aby Polska była bezpieczna, Wojsko Polskie musi być wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i musi być liczniejsze. Wszystkich tych, którzy zastanawiają się w jaki sposób służyć ojczyźnie, zachęcam, aby wstępowali w szeregi Wojska Polskiego – powiedział szef MON.





Kampania „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej” rozpoczęła się 1 lipca 2018 roku. Od tego czasu, przedstawiciele Wojskowych Komend Uzupełnień, Wojewódzkich Sztabów Wojskowych i innych instytucji wojskowych ruszają w teren, aby rozmawiać z zainteresowanymi o przebiegu rekrutacji czy perspektywach służby w wojsku. Tak też będzie tym razem. Informacje o tym gdzie i kiedy będzie można spotkać przedstawicieli mobilnych zespołów rekrutacyjnych znajdują się na stronie wojsko-polskie.pl.