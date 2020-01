Wesprzyj weteranów walk o niepodległość

„Kiedyś oni walczyli dla nas, teraz my zawalczmy dla nich – to motto Stowarzyszenia „Paczka dla bohatera”, które od kilku lat pomaga żołnierzom, którzy walczyli na frontach II wojny światowej. Zaczęło się od świątecznych paczek przekazywanych weteranom na Boże Narodzenie. Akcja z roku na rok przybiera na sile – wystarczy wspomnieć, że w grudniu ubiegłego roku wolontariusze zebrali dary i rozwieźli ponad 2 tysiące paczek . Jednak stowarzyszenie nie poprzestaje na świątecznej pomocy. W 2017 roku po raz pierwszy wolontariusze zorganizowali „Wakacje dla bohatera” , a rok później– „Ferie dla bohatera” .

– Chcemy w ten sposób podziękować kombatantom, za to, co zrobili dla ojczyzny – mówi mł. chor. rez. Tomasz Sawicki, prezes Stowarzyszenia„Paczka dla bohatera”. – Ale ważne jest także, to, aby kombatanci po prostu odpoczęli. Wielu z nich nie miało łatwego życia ani środków, by wyjechać na wakacje – dodaje.

Podczas pobytu na Mazowszu, uczestnicy ferii będą mogli skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych. Zaplanowano także liczne atrakcje na przykład zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego, Parlamentu czy rejs po Zalewie Zegrzyńskim. W planach są także koncerty (gotowość do występu potwierdził już akordeonista Patryk Sztabiński) oraz – tradycyjnie już – bankiet na cześć kombatantów.

Organizator szacuje, że koszt tegorocznych „Ferii dla bohatera” sięgnie 250 tysięcy złotych. Dlatego konieczne jest wsparcie. Każdy, kto chciałby dołożyć cegiełkę do tej inicjatywy, może to zrobić wpłacając dowolną kwotę na konto stowarzyszenia. Można także wziąć udział w charytatywnych aukcjach internetowych, które odbywają się na facebookowym profilu „Bazarek Paczka dla bohatera”. Można tam wylicytować, przekazane przez darczyńców, książki, militaria, biżuterię, kosmetyki czy rękodzieło. – Wszyscy w stowarzyszeniu pracujemy charytatywnie. Zarówno ja, jak i wszyscy, którzy mi pomagają, jesteśmy wolontariuszami i za to, co robimy, nie bierzemy żadnych pieniędzy. Wszystkie środki, które otrzymujemy są przeznaczane na organizację wyjazdu – podkreśla Sawicki. – Serdecznie zachęcam do przyłączenia się do naszej inicjatywy. Kiedyś kombatanci walczyli dla nas, teraz my zawalczmy dla nich – apeluje.