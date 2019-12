Świąteczne spotkanie prezydenta i ministra z żołnierzami

Andrzej Duda przypomniał, że Polacy pełnią swoje obowiązki w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i Organizacji Narodów Zjednoczonych jako jedno z liczących się państw. Jest to możliwe właśnie dzięki zaangażowaniu żołnierzy. – Wszędzie tam, gdzie służą polscy żołnierze, jesteśmy wspaniale reprezentowani, a ja mam przyjemność słuchać pochwał na ich temat. To pokazuje, jaką klasę reprezentuje Wojsko Polskie i polski żołnierz – zaznaczył.

Do kwestii rodziny wojskowej nawiązał w swoim przemówieniu także Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. – Święta Bożego Narodzenia są dla nas wszystkich bardzo istotne, są bardzo mocno osadzone w polskiej tradycji. Święta obchodzimy w gronie rodzinnym. Dziś też spotykamy się w takim gronie – w gronie rodziny wojskowej – zaznaczył. Minister przypomniał, że zbliża się koniec roku, co wiąże się z podsumowaniami. Jak mówił, rok 2019 był bardzo ważny dla Wojska Polskiego. – W tym roku obchodziliśmy 70. rocznicę powstania Sojuszu Północnoatlantyckiego, 20-lecia wstąpienia Polski do NATO i 15-lecia do Unii Europejskiej – wyliczał minister. Przypomniał także, że w tym roku odbyły się w Polsce dwie defilady – „Silni w Sojuszach” oraz „Wierni Polsce”. – To był rok bardzo ciężkiej pracy. Dziękuję wszystkim tym, którzy służą na co dzień, a także tym, którzy przyczyniają się do tego, aby Wojsko Polskie się rozrastało, było wyposażane w najnowocześniejszy sprzęt i było jak najsilniej osadzone w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego – dodał. Zaznaczył także, że ogromnym sukcesem w tym roku było także podpisanie przez prezydentów Polski i USA dwóch deklaracji, dzięki którym liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce będzie większa.

Podczas uroczystości wyemitowano także film z życzeniami od żołnierzy z Polskich Kontyngentów Wojskowych, a harcerki przekazały na ręce pary prezydenckiej i ministra obrony Betlejemskie Światełko Pokoju. Dzisiejsze spotkania było także okazją do podzielenia się opłatkiem, wspólnego śpiewania kolęd, a także do złożenia życzeń. – Życzę państwu, aby te święta, mimo służby, były spokojne, aby można było doznać rodzinnego ciepła, ukoić skołatane nerwy i odpocząć od codziennych problemów – powiedział prezydent Duda. - Proszę przyjąć ode mnie jak najlepsze życzenia spokojnych i radosnych świąt – dodał minister Błaszczak.