Większe Daglezje

MON chce wyposażyć armię w nowy model mostów Daglezja. Obecnie używane mosty towarzyszące umożliwiają przeprawę np. przez wąwóz czy rzekę o szerokości 20 m. Inspektorat Uzbrojenia MON poszukuje firmy chętnej do wyprodukowania modelu próbnego MS-40 Daglezja-S, który będzie mógł pokonywać 40-metrowe przeszkody. Zainteresowani mogą się zgłaszać do 8 stycznia 2020 r.

Polska armia ma obecnie w służbie jeden typ mostów towarzyszących na podwoziu kołowym. To konstrukcja o kryptonimie MS-20 Daglezja-S opracowana przez specjalistów z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. Mosty te umożliwiają pokonywanie przeszkód czołgom o masie do 64 ton, czyli np. Leopardom 2A4 i 2A5 oraz zestawom pojazdów kołowych o masie do 100. Mogą pokonać takie przeszkody jak rzeki, jeziora, kanały czy rowy o szerokości do 20 metrów. W sumie wojsko ma 12 sztuk tego rodzaju mostów. Daglezje są m.in. w 2 pułku inżynieryjnego z Inowrocławia, 3 batalionie inżynieryjnym z Niska, 4 batalionie inżynieryjnym z Głogowa, 1 batalionie drogowo-mostowym z Dęblina, 2 pułku saperów z Kazunia oraz w 5 pułku inżynieryjnym ze Szczecina.

Kilka lat temu armia zleciła inżynierom opracowanie konstrukcji, która umożliwi pokonywanie dwa razy większych przeszkód, czyli o szerokości 40 metrów. Program otrzymał kryptonim MS-40 Daglezja-S. Prototyp mostu powstał w OBRUM-ie i w 2018 roku został przekazany armii do prób i testów. Wojskowi mieli jednak uwagi i do projektu wnieśli zmiany. Dlatego zanim armia zamówi model seryjny mostu, chce otrzymać i przetestować jeszcze model przedseryjny, czyli próbny.