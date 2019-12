„Błękitni” lecą do Afganistanu

Żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej będą szkolić oraz doradzać afgańskiej armii i policji. „Błękitni” tworzą główną siłę XI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie w ramach misji NATO „Resolute Support”. Będą stacjonować w 13 różnych bazach wojskowych. Wylatujących na misję żołnierzy pożegnali dziś koledzy z jednostki oraz najbliżsi.

Po wielomiesięcznych przygotowaniach żołnierze „Błękitnej Brygady” wyjeżdżają na misję do Afganistanu. Wielu z nich to weterani, którzy służyli już poza granicami kraju, także pod Hindukuszem. Wówczas jednak była to operacja bojowa w ramach misji ISAF, teraz żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej będą doradzać afgańskim siłom bezpieczeństwa (wojsko i policja) oraz prowadzić szkolenia dla afgańskich mundurowych. – Misja „Resolute Support”, w której bierzemy udział jest misją szkoleniowo-doradczą. Część zajęć będzie odbywać się w bazach, ale nasi żołnierze z wojsk specjalnych poprowadzą szkolenie także na poligonach – mówi płk pilot Waldemar Gołębiowski, dowódca kontyngentu.

Na misję do Afganistanu wyjeżdża około 400 polskich wojskowych i pracowników resortu obrony narodowej, większość żołnierzy służy właśnie w 12 Brygadzie Zmechanizowanej. – To jeden z najlepszych związków taktycznych Sojuszu Północnoatlantyckiego – podkreślał obecny podczas uroczystości poseł Michał Jach (PiS), przewodniczący komisji obrony narodowej.