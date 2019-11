Nowi generałowie Wojska Polskiego

Nominacje generalskie zostaną wręczone z okazji Święta Niepodległości. Prezydent mianuje oficerów na wniosek ministra obrony Mariusza Błaszczaka.

To piąte w tym roku nominacje generalskie. Pierwsze odbyły się w marcu, z okazji 20. rocznicy wejścia Polski do NATO, kolejne2 maja w Dniu Flagi RP, w czerwcu akty mianowań zostały wręczone podczas ćwiczeń „Dragon 19”, a czwarte awanse miały miejsce 15 sierpnia w dniu Święta Wojska Polskiego.

Gen. broni Rajmund Andrzejczak jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Akademii Obrony Armii Czeskiej oraz Królewskiej Akademii Obrony w Londynie. Służbę wojskową rozpoczął w 2 pułku piechoty w Giżycku jako dowódca plutonu. Potem zajmował wiele stanowisk dowódczych i sztabowych w różnych jednostkach. W 2012 roku objął dowodzenie 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu. Od 2014 roku pełnił obowiązki zastępcy dowódcy – szefa sztabu 12 Dywizji Zmechanizowanej, a dwa lata później został dowódcą tej dywizji. Kilkakrotnie służył na misjach zagranicznych. Był m.in. szefem Oddziału Operacyjnego w Iraku, dwukrotnie dowodził Polskim Kontyngentem Wojskowym w Afganistanie. Od lipca 2018 roku jest szefem Sztabu Generalnego WP.

Gen. broni Jarosław Mika ma 57 lat i od lutego 2017 roku jest Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Wcześniej przez trzy lata stał na czele 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Pełnił też służbę w 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie na stanowisku zastępcy dowódcy – szefa sztabu. Był także dowódcą Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód i 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Oficer dwukrotnie służył poza granicami kraju. W 2007 roku w ramach VIII zmiany w Iraku był asystentem dowódcy dywizji, a w 2011 w Afganistanie - zastępcą dowódcy Regionu Wschodniego ds. Koalicyjnych. Jest absolwentem m.in. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu i AON.

Gen. bryg. Robert Głąb, Dowódca Garnizonu Warszawa, zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1988 roku w 3. Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej Kraju. Zajmował tam kolejne stanowiska m.in. szefa szkolenia oraz szefa sztabu Brygady. W 2009 roku rozpoczął służbę w Dowództwie Sił Powietrznych jako starszy specjalista, a następne szef sekretariatu Dowództwa. Kolejno był szefem zarządu w Sojuszniczym Dowództwie Komponentu Sił Powietrznych NATO (HQ AIRCOM) w Ramstein w Niemczech. Potem służył w Zarządzie Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej Dowództwa Generalnego RSZ. Jest absolwentem m.in. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Połączonych Dowództw i Sztabów w Shrivenham w Wielkiej Brytanii oraz King’s College w Londynie.

Gen. bryg. pil. Jacek Pszczoła, Inspektor Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego RSZ, karierę pilota rozpoczął w Łasku, gdzie latał na samolotach MiG-21. W 2005 roku został zakwalifikowany do grupy pierwszych 12 pilotów przeszkalanych na samoloty F-16 w USA. Po powrocie do kraju został zastępcą dowódcy 10. Eskadry Lotnictwa Taktycznego w Łasku, a następnie dowódcą Grupy Działań Lotniczych w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego. Dowodził też 31 Bazą Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu i 2 Skrzydłem Lotnictwa Taktycznego. Spędził blisko 1130 godzin za sterami F-16, a jego ogólny nalot to 2230 godzin. Jest pilotem wojskowym klasy mistrzowskiej i absolwentem m.in. Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, AON oraz studiów podyplomowych w Maxwell w USA i na Uniwersytecie Obrony Narodowej w Waszyngtonie.

Gen. bryg. Dariusz Ryczkowski ma 48 lat i od lipca tego roku stoi na czele Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Wcześniej służył w 16 batalionie budowy lotnisk w Jarocinie, a następnie na różnych stanowiskach związanych z infrastrukturą wojskową w jednostkach Sił Powietrznych obejmujących m.in. planowanie i wdrażanie systemów samolotów F-16, C-130 i AJT na lotniskach Poznań-Krzesiny, Łask, Powidz i Dęblin. Następnie w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych oficer kierował m.in. Oddziałem Infrastruktury, a od 2012 do 2019 roku był dyrektorem Departamentu Infrastruktury MON.

Płk Sławomir Dudczak karierę w armii rozpoczynał od stanowiska dowódcy plutonu w 16 batalionie rozpoznawczym w Szczecinie. Kolejno był m.in. dowódcą 12 batalionu rozpoznawczego w Szczecinie, szefem wydziału rozpoznania i walki elektronicznej dowództwa 12 DZ oraz dowódcą 2 pułku rozpoznawczego w Hrubieszowie. W 2011 roku został szefem sztabu w 12 DZ, a trzy lata później objął stanowisko szefa Zarządu Rozpoznania i Walki Elektronicznej w Dowództwie Operacyjnym RSZ. Od lutego 2019 roku stoi na czele 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie. Trzykrotnie służył na misji w Iraku jako szef sekcji oraz szef oddziału G-2.

Płk Dariusz Krzywdziński, dowódca 3 Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu. Po ukończeniu Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej związał się z 21 Batalionem Radiotechnicznym, był w nim m.in. szefem sztabu-zastępcą dowódcy batalionu. Następnie dowodził 22 i 8 Batalionem Radiotechnicznym, był też szefem sztabu i zastępcą dowódcy 2 Brygady Radiotechnicznej oraz zastępcą szefa Wojsk Radiotechnicznych w Dowództwie Sił Powietrznych. W latach 2017 – 2018 stał na czele zarządu wojsk radiotechnicznych w Dowództwo Generalnego RSZ.

Płk Wojciech Ozga, szef Pionu Operacyjnego ds. NATO – zastępca Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE z siedzibą w Brukseli. Wcześniej przez trzy lata był polskim narodowym przedstawicielem wojskowym przy Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił w Europie (Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE) w Mons w Belgii. Jest absolwentem m.in. Wojskowej Akademii Technicznej oraz studiów polityki obronnej w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie. Podczas swojej kariery w armii był m.in. szefem Oddziału Planowania Operacyjnego w Dowództwie Sił Powietrznych, szefem Zarządu Planowania Rozwoju Sił Powietrznych – A5 w tym dowództwie oraz zastępcą szefa Zarządu Planowania Rzeczowego P8 w SGWP.

Płk Artur Pikoń ma 57 lata i od sierpnia 2018 roku dowodzi 10 Brygadą Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. Wcześniej był dowódcą 2 Brygady Zmechanizowanej w Złocieńcu, szefem szkolenia oraz zastępca szefa sztabu ds. operacyjnych 12 Dywizji Zmechanizowanej, szefem sztabu – zastępcą dowódcy w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej. Dowodził też 10. batalionem rozpoznawczym strzelców konnych. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu i AON.