Żołnierze z „Błękitnej Brygady” w błękitnych beretach

Dzięki Waszej służbie pozycja międzynarodowa Polski będzie coraz silniejsza. Gratuluje Wam umiejętności. Powodzenia! – mówił minister Mariusz Błaszczak do ponad 200 żołnierzy wylatujących na misję ONZ w Libanie. Uroczyste pożegnanie wojskowych z 12 Brygady Zmechanizowanej odbyło się dziś w Szczecinie. Jutro polski kontyngent wyleci na Bliski Wschód.

Jak beczka prochu

O randze i znaczeniu misji ONZ przypominał także Paweł Soloch. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego odczytał list od prezydenta Andrzeja Dudy. „Sytuacja na Bliskim Wschodzie pełna jest napięć i zaostrzających się konfliktów. Rolą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w tych trudnych i skomplikowanych okolicznościach będzie nie tylko wspieranie władz Republiki Libanu w zapobieganiu eskalacji tych napięć, ale także ochrona polskich dyplomatów. Wyrażam przekonanie że z każdego z tych zadań kontyngent wywiąże się wzorowo. (…) To kolejny dowód na wiarygodność naszego kraju, który licząc na wsparcie sojuszników jednocześnie sam uczestniczy w budowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego” – napisał zwierzchnik sił zbrojnych.

Zadaniem polskich żołnierzy w Libanie będzie monitorowanie sytuacji na pograniczu libańsko-izraelskim. To sporny teren, gdzie wybuchają konflikty narodowościowe, sytuację dodatkowo zaogniają działania grup bojowników ISIS. Polacy będą patrolowali miasteczka i wioski, sygnalizując obecność wojsk ONZ, chronić ludność cywilną oraz zapobiegać przemycaniu broni czy materiałów wybuchowych.

– To jeden z najbardziej niebezpiecznych rejonów na Bliskim Wschodzie – mówi ppłk Paweł Bednarz, dowódca PKW w Libanie. – Jest niczym beczka prochu – dodaje mjr Tomasz Suchecki, oficer prasowy kontyngentu.

Wyjazd polskich żołnierzy poprzedziły kilkunastomiesięczne szkolenia zakończone certyfikacją. – Ta misja będzie wymagać od nas ogromnej empatii niezbędnej do zrozumienia sytuacji w rejonie, a z drugiej strony musimy wykazać się solidnym, żołnierskim rzemiosłem, które będzie gwarantem bezpieczeństwa polskiego żołnierza – dodaje dowódca.

Ppłk Bednarz, ubrany tak jak jego podwładni w pustynny mundur i błękitny beret, odebrał z rąk ministra obrony biało-czerwoną flagę, którą żołnierze zabiorą do Libanu.



Camp Shamrock

Główną bazą naszych wojsk będzie Camp Shamrock, znajdująca się na tzw. „blue line”, czyli w nieformalnej strefie rozgraniczającej Izraela i Libanu. Shamrock zajmuje wojsko irlandzkie i węgierskie, a polski kontyngent będzie służył na misji UNIFIL pod dowództwem Irlandczyków.

Na żołnierzy na miejscu będzie już czekał cały sprzęt. Po niemal trzytygodniowym rejsie ze szczecińskiego portu, statek wyładowany pojazdami i kontenerami zawinął w czwartek do portu w Libanie. Na misji są już m.in. kołowe transportery opancerzone Rosomak w wersjach: bojowej, ewakuacji medycznej oraz dowodzenia, pojazdy Humvee i pojazdy zabezpieczenia na podwoziach ciężarówek. Do tego kilkadziesiąt kontenerów z żywnością, sprzętem logistycznym i łącznością. Polacy będą mieli także do dyspozycji zakontraktowane na miejscu przez ONZ lekkie pojazdy terenowe.

Sami żołnierze wyruszą do Libanu w jutro. Czarterowy samolot zabierze ich z lotniska w podszczecińskim Goleniowie i tego samego dnia wyląduje w Bejrucie.

Ich misja potrwa około pół roku. Kolejną, drugą zmianę polskiego kontyngentu UNIFIL przygotowuje także 12 Brygada Zmechanizowana ze Szczecina.

Misję pokojową ONZ w Libanie Wojsko Polskie pełniło od 1992 przez 17 lat (kontyngent liczył wówczas ok. 500 żołnierzy).