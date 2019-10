Wojsko dla Filipa

Dziś rano Filip razem ze swoją mamą poleciał na Bostonu rządowym Gulfstreama. Razem z nim na pokładzie są lekarze, pielęgniarka anestezjologiczna i ratownik medyczny z Wojskowego Zespołu Ewakuacji Medycznej z Krakowa. Dzięki temu w trakcie lotu chłopiec ma zapewnioną najlepszą, fachową opiekę medyczną.

Maszynę pilotują woskowi piloci z 1 Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie. – Samolot służy na co dzień do przewozu dorosłych pasażerów. Dziś, specjalnie dla Filipa jeden z foteli wyposażyliśmy w specjalną matę, dzięki której nasz mały pasażer może czuć się wygodnie i bezpiecznie – mówi płk pil. Stanisław Kondrat, dowódca 1 Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie.

Ale to nie jedyne, co zrobili piloci, by uprzyjemnić Filipowi lot. By zmniejszyć jego niegodności związane z długą podróżą, rządowa maszyna leci na niższym niż zazwyczaj pułapie. – Dla zdrowego człowieka dyskomfort związany z panującym w kabinie ciśnieniem nie jest aż tak bardzo odczuwalny. Inaczej wygląda sytuacja, gdy pasażerem jest osoba chora. By Filip jak najmniej odczuwał te niegodności, dziś piloci lecą na wysokości 11-12 tysięcy metrów – dodaje płk Kondrat.

Lot za ocean ma potrwać około 9 godzin. Według planu maszyna powinna wylądować w Bostonie o 12.15 czasu miejscowego (w Polsce będzie wtedy 16.15). Po operacji Filip tym samym samolotem wróci do Polski.

– Chcę wszystkim podziękować za zaangażowanie, wsparcie, tysiące dobrych słów. Dzięki Wam największe marzenie Filipka o zdrowiu, już niebawem się spełni. W tym wypadku każde dziękuję to za mało. Uratowaliście życie mojego dziecka! – napisała na stronie zbiórki mama Filipa.

Wojsko pomaga w różnych sytuacjach, nie tylko tych związanych stricte z obronnością. Żołnierze chętnie wspierają społeczne akcje i współpracują z fundacjami pomagającymi małym pacjentom. Angażują się też w oddawanie krwi, akcje rejestracji dawców szpiku kostnego, zbiórki środków pieniężnych na rehabilitację czy specjalistyczne leczenie. Od wielu lat wojskowi lotnicy wykonują loty na rzecz polskiej transplantologii, pełniąc dyżury w ramach „Akcji Serce”. Ostatnio, dzięki decyzji premiera Mateusza Morawickiego piloci z 1 Bazy Lotnictwa Transportowego mogli zapewnić przelot siatkarzy polskiej reprezentacji na półfinał Mistrzostw Europy do Lublany.