Offset z „Wisły”

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia będzie odpowiedzialny za kwalifikację i certyfikację wyrzutni oraz pojazdów z zestawów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych Patriot, które wyprodukuje Polska Grupa Zbrojeniowa. Raytheon i WITU podpisały w tej sprawie umowę offsetową. – Przyczyni się ona do umocnienia polskiego przemysłu obronnego – mówił płk Rafał Bazela, dyrektor WITU.

Porozumienie związane z realizacją pierwszej fazy programu „Wisła”, czyli zakupu przez polską armię systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych Patriot, zostało podpisane 27 września. Sygnowali je Pete Bata, wiceprezes polskiego programu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w Raytheon Integrated Defense Systems oraz płk dr inż. Rafał Bazela, dyr. Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia.

Dokument zakłada, że to specjaliści z WITU będą odpowiedzialni za kwalifikację i certyfikację wyprodukowanych przez spółki należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej elementów dwóch kupionych przez Siły Zbrojne RP baterii Patriotów – wyrzutni (to zadanie Huty Stalowa Wola) oraz pojazdów (zadanie Jelcza).