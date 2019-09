Wyborowy Grot

Karabin samopowtarzalny 7,62 mm Grot został skonstruowany na podstawie modułowego systemu broni strzeleckiej Grot 5,56. Broń wyborowa jest w całości zaprojektowana i wyprodukowana przez polskich inżynierów. – Przez ostatni rok pracowaliśmy nad udoskonaleniem karabinu. Jest przebadany, bezpieczny i gotowy do produkcji seryjnej – mówi Joanna Romanowska z „Łucznika”.

Karabiny wyborowe Grot 7,62 mm prezentowano na targach zbrojeniowych w Kielcach już rok temu, ale wówczas jako modele. W tym roku Fabryka Broni „Łucznik” przywiozła prototypy, które są już przygotowane do produkcji seryjnej. – Przez rok prowadziliśmy procedurę badawczą. Oznacza to, że karabiny przeszły badania zakładowe, m.in. na żywotność. Były też kilkukrotnie sprawdzane przez snajperów i strzelców wyborowych w Ośrodku Szkolenia Strzelców Wyborowych Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu – mówi Joanna Romanowska, konstruktor prowadząca MSBS 7,62. – Słuchaliśmy podpowiedzi strzelców i zgodnie z ich sugestiami pracowaliśmy nad udoskonaleniem tego karabinu – dodaje. Inżynierowie z „Łucznika” na tej podstawie zmienili m.in. sposób regulacji kolby. Wcześniej trzeba było użyć do tego odpowiedniego klucza, teraz wystarczy przycisk. – Wszystkie wprowadzone modyfikacje są po to, by obsługa broni była prostsza i szybsza, bo to przede wszystkim liczy się na polu walki – komentuje konstruktorka broni.

Podczas XXVII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego karabin wyborowy Grot został nagrodzony. Wyróżnienie specjalne przyznał dowódca wojsk obrony terytorialnej. – Samopowtarzalny karabin wyborowy MSBS Grot wpisuje się w potrzeby wojsk obrony terytorialnej. Jestem dumny, iż inżynierowie zaprojektowali go wsłuchując się w oczekiwania żołnierzy – argumentował swój gen. dyw. Wiesław Kukuła. – Nasycenie pododdziałów taktycznych tym kalibrem i taką precyzją działania znacznie zwiększy skuteczność lekkiej piechoty. Naszym celem jest zapewnienie pododdziałom wielowymiarowej przewagi taktycznej. Ten karabinek z pewnością się do niej przyczyni – dodał dowódca WOT.