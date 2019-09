Modernizacja starów 266

Od kilku lat armia systematycznie wycofuje ze służby najstarsze i najbardziej wyeksploatowane stary 660, ale również unowocześnia stary 266 do wersji Star 266M2. W modernizowanych pojazdach jest wymieniana kabina – stała na pochylaną do przodu, dzięki temu prace serwisowe przy silniku są zdecydowanie łatwiejsze do wykonania. W ciężarówkach montowane jest również nowe zawieszenie, które zwiększa komfort i bezpieczeństwo jazdy. Co najważniejsze, prace obejmują również montaż nowych jednostek napędowych. Zamiast przestarzałych, sześciocylindrowych silników 359/359M, umieszcza się w nich motory IVECO FPT F4AE0481 – Tector 4 o mocy maksymalnej 125 kW/170 KM (i maksymalnym momencie obrotowym 560 Nm przy 1200 obr./min). W zależności od wersji zestawia się je z mechaniczną skrzynią przekładniową firmy Eaton albo automatyczną firmy Allison.

W ciągu czterech lat Wojsko Polskie zmodernizuje niemal pół tysiąca ciężarówek średniej ładowności wysokiej mobilności Star 266 do standardu Star 266M2. Na jedenastu zostaną zainstalowane warsztaty spawalniczo – blacharskie oraz obsługi pojazdów, a 439 pojazdów będzie unowocześnionych do najnowszej wersji skrzyniowej. Armia zapłaci za te prace 168 mln zł.

Kilka dni temu 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy z Torunia popisał z firmą Autobox Innovations ze Starachowic dwie kolejne umowy na modernizację starów do standardu M2. W ramach pierwszej do 2023 roku polskie wojsko unowocześni 439 ciężarówek do najnowszej wersji skrzyniowej. Wart 158,5 mln złotych kontrakt przewiduje, że 351 wozów to zamówienie gwarantowane, a 88 sztuk to opcja. Wozy będą dostarczane do armii partiami. – W tym roku 23 egzemplarze, w przyszłym 56 z czego 28 w ramach prawa opcji. W kolejnych trzech latach po 120 pojazdów, z czego po 20 w prawach opcji – wyjaśnia przedstawiciel 12 WOG z Torunia.

Drugi kontrakt, o wartości 10,5 mln złotych, będzie zrealizowany znacznie szybciej, bo do końca przyszłego roku. Umowa zakłada modernizację jedenastu starów 266 do wersji specjalistycznej 266M2. Na ośmiu pojazdach zostaną zainstalowane warsztaty obsługi pojazdów (wraz z przyczepką), a na trzech warsztaty spawalniczo- blacharskie (wraz przyczepką). Oba typy wozów posłużą do serwisowania w terenie uszkodzonych lub zepsutych ciężarówek, bojowych wozów piechoty, transporterów opancerzonych, czołgów i artylerii.