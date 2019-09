Festiwal Orkiestr w Mundurach

Organizatorem Festiwalu Orkiestr w Mundurach jest Ministerstwo Obrony Narodowej, ale wezmą w nim udział również służby mundurowe podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Koncerty są organizowane z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do NATO. „Od godz. 18 do 20 na Stadionie PGE Narodowym wybrzmiewać będą melodie pieśni patriotycznych, a także współczesny repertuar” – informują organizatorzy festiwalu. W muzycznym widowisku wezmą udział Orkiestry Reprezentacyjne: Wojsk Lądowych z Wrocławia, Marynarki Wojennej z Gdyni, Sił Powietrznych z Poznania, Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego z Warszawy oraz orkiestry MSWiA – Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza, Orkiestra Reprezentacyjna Policji z Warszawy oraz Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna.

Próby przed Festiwalem Orkiestr w Mundurach już trwają. – Mamy wiele zadań na co dzień, więc póki co trenujemy godzinę dziennie, ale na pewno im bliżej koncertu tym próby będą dłuższe – wyjaśnia płk Artur Czereszewski, kapelmistrz Wojskowej Orkiestry Reprezentacyjnej. Jego muzycy będą występować około ośmiu minut. – Wbrew pozorom to wcale nie jest krótko. Jesteśmy jedną z wielu orkiestr występujących podczas festiwalu, więc występy nie mogą być zbyt długie, by utrzymać zainteresowanie słuchaczy – wyjaśnia wojskowy muzyk. Orkiestra specjalnie na festiwal przygotowała nową choreografię, którą wykona Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego. – Aby wszystko świetnie się zgrało, musimy trenować wspólnie. Tu liczą się sekundy, każdy krok musi nastąpić w odpowiednim czasie – mówi płk Czereszewski.

Oprócz występów muzyków na gości odwiedzających Stadion Narodowy będzie czekać wiele dodatkowych atrakcji, m.in. „taniec” Rosomaków, prezentacja wyszkolenia żołnierzy wojsk specjalnych i policjantów na motocyklach. „Koncertowi będzie towarzyszył największy w Polsce piknik wojskowy, na który zapraszamy już od godz. 15” – zachęcają organizatorzy. Wokół Stadionu Narodowego będzie można zobaczyć sprzęt wojskowy, m.in. czołg Leopard, moździerz samobieżny RAK, pojazdy wojsk specjalnych MATV czy jeden z najnowszych sprzętów, które są w wyposażeniu jednostek Wojska Polskiego – samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy POPRAD. „Będzie można obejrzeć infrastrukturę szpitala polowego wraz z wyposażeniem oraz KTO Rosomak w wersji medycznej” – dodają organizatorzy. Na pikniku nie zabraknie też żołnierzy. Pojawią się tu przedstawiciele wszystkich formacji – wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej, wojsk specjalnych i Żandarmerii Wojskowej oraz wojsk obrony terytorialnej. Swój sprzęt i wyposażenie pokażą żołnierze 6 Brygady Powietrznodesantowej, GROM-u, Nila, Formozy, Agatu i JWK Lubliniec. Na Stadionie Narodowym będzie można również posłuchać o służbie saperów z 2 Pułku Inżynieryjnego. Poza żołnierzami na pikniku będzie można spotkać przedstawicieli policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej.

Podczas festiwalu będzie można zapytać o służbę w wojsku ekspertów z zespołów rekrutacyjnych działających w kampanii „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. „W wojskowym mobilnym zespole rekrutacyjnym dowiecie się co zrobić, by wstąpić w szeregi Wojska Polskiego, rozpocząć naukę na uczelni wojskowej czy w otwartym w tym roku Wojskowym Ogólnokształcącym Liceum Informatycznym” – zaprasza Ministerstwo Obrony Narodowej.

Wojskowy piknik nie mógłby się odbyć bez kuchni polowej. 5 października na Stadionie Narodowej wojskowi kucharze będą częstować wypiekanym w niej chlebem oraz tradycyjną wojskową grochówką.