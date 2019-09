Samochód do desantowania

Umowę na zakup pojazdów wojsk aeromobilnych i przyczep specjalnych zawarto pod koniec ubiegłego roku. Kontrakt zakłada dostawę w ramach zamówienia podstawowego 55 pojazdów oraz 105 przyczep specjalnych. Możliwe jest rozszerzenie zamówienia o kolejne 25 pojazdów i 55 przyczep. Pierwsze pojazdy do jednostek trafić mają w październiku 2019 roku, ostatnie do końca 2022 r.

Jeszcze w tym roku do 6 Brygady Powietrznodesantowej mają trafić od dawna wyczekiwane pojazdy, które można desantować metodą spadochronową . Samochody mają służyć do transportu wyposażenia i zaopatrzenia na zrzutowisku, transportu żołnierzy, w tym rannych i holowania broni artyleryjskiej. Pojazd można było obejrzeć podczas kieleckich targów zbrojeniowych.

Film: Paweł Sobkowicz / polska-zbrojna.pl

Podstawowym zadaniem pojazdów wojsk aeromobilnych o wysokiej mobilności jest transport ładunków i ludzi w różnych warunkach terenowych i klimatycznych. Może także transportować żołnierzy, rannych oraz holować przyczepy, moździerze, działa artyleryjskie. – Szukaliśmy samochodu mocnego, trwałego, który w znacznym stopniu ułatwi nam działanie na zrzutowisku. Bo nie wszystko można przenieść na swoich plecach. Korzystając z takich pojazdów oszczędzimy dużo sił i energii – mówią żołnierze.

Wóz może być transportowany przez śmigłowiec (jest podczepiony pod pokładem), ale jest też przystosowany do zrzutu na platformie desantowej PDS typu „V” 108” 12 ft z pokładu samolotów C-130 lub C-295M. Ze względu na ciężar (wozu i platformy) do desantowania wykorzystywane będą dwa spadochrony o powierzchni 700 metrów kwadratowych każdy.

Spadochroniarze chwalą produkt m.in. za ciekawą, lekką konstrukcję, kabina jest otwarta, wykonana z aluminiowych profili. – Na wozie możemy mocować broń: od lekkich karabinów po granatniki. Poza tym podoba nam się wiele konstrukcyjnych ciekawostek, które wykorzystano w tym projekcie. Chodzi np. o zaczepy, które ułatwią montaż wozu na platformach desantowych czy o dwie wyciągarki. Co ciekawe, koła wozu oblane zostały gumą, co pozwala na jazdę nawet po uszkodzeniu lub przestrzeleniu opon – mówi chor. Bielecki.

Pojazdy wysokiej mobilności dla wojsk aeromobilnych zostały wyprodukowane przez konsorcjum: KAFAR Bartłomiej Sztukiert, Hibneryt, Auto Podlasie, Auto Special Modlniczka – Oddział Sobiesław Zasada Warszawa.

