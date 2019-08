Cyberbadacze, sięgnijcie po nagrodę MON!

Resort obrony ogłosił konkurs na najlepsze prace dyplomowe i rozprawy doktorskie o kryptologii, cyberobronie, cyberbezpieczeństwie lub zwalczaniu cyberprzestępczości. Pula nagród w I edycji konkursu to 39 tysięcy zł. – Chcemy pokazać, że warto wspierać wybitnie uzdolnionych studentów – mówi wiceminister Tomasz Zdzikot. Prace można zgłaszać do 25 września 2019 r.

To pierwszy tego rodzaju konkurs ogłoszony przez resort obrony narodowej. Nagroda będzie nosiła imię Mariana Rejewskiego, polskiego matematyka i kryptologa, porucznika Armii Polskiej w Wielkiej Brytanii. To on w 1932 roku złamał szyfr używanej przez Niemców Enigmy.

Konkurs adresowany jest do osób, które po 1 października 2016 roku obroniły pracę licencjacką, inżynierską, magisterską lub rozprawę doktorską na tematy związane z kryptologią, cyberobroną, cyberbezpieczeństwem oraz zwalczaniem cyberprzestępczości. – Cyberbezpieczeństwo to jeden z priorytetowych obszarów działania naszego resortu. Jesteśmy w trakcie wdrażania kompleksowego programu cyber.mil.pl, którego celem jest rozbudowa i wzmocnienie potencjału Sił Zbrojnych w tym zakresie. Program obejmuje również wiele inicjatyw o charakterze edukacyjnym – mówi Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w MON. I podkreśla, że celem konkursu jest nie tylko popularyzacja wiedzy w tym temacie.