Łask ponownie z dyżurem bojowym

Od dziś piloci F-16 z 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego pełnią dyżur bojowy NATO w Łasku. Przez ostatnie dwa lata było to niemożliwe ze względu na remont pasa startowego. Lotnicy dyżurowali w bliźniaczej bazie w Krzesinach. Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej spotkał się dziś z pilotami, którzy jako pierwsi pełnią dyżur bojowy w Łasku.

– Jesteśmy gotowi skutecznie zadbać o bezpieczeństwo nad Polską i krajami NATO – mówił minister Mariusz Błaszczak podczas spotkania z dziennikarzami w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego. Szef resortu obrony wziął udział w inauguracji dyżuru bojowego w Łasku. Wcześniej spotkał się z pilotami F-16, obserwował również ćwiczebny start pary dyżurnej myśliwców. Baza Lotnicza w Łasku od ponad dwóch lat nie prowadziła dyżuru bojowego ze względu na remont znajdującego się tu pasa startowego. Modernizacja polegała m.in. na wydłużeniu drogi startowej do trzech kilometrów, a także wzmocnieniu nawierzchni tak, by mogły tu lądować nawet ciężkie samoloty transportowe. – Łask jest dziś jednym z najnowocześniejszych lotnisk wojskowych w Europie, przygotowanym do tego, by przyjmować największe i najcięższe statki powietrzne – powiedział minister Mariusz Błaszczak.

Remont lotniska w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku trwał od kwietnia 2017 roku. Polegał przede wszystkim na modernizacji 2,5-kilomterowej drogi startowej, a także przedłużeniu jej o dodatkowe pół kilometra. Po nałożeniu na starą nawierzchnię betonu cementowego, jej nośność pozwala na to, by lądowały tu nawet duże samoloty transportowe. Droga startowa ma bardzo nowoczesny system odwadniania, dzięki któremu wody opadowe będą spływać do studzienek i podziemnych zbiorników retencyjnych. Pas jest również ryflowany – ponacinany w poprzek. Wgłębienia przyspieszą spływanie wody, ale też dzięki nim zwiększy się szorstkość płyty lotniska. To szczególnie ważne dla amerykańskich pilotów stacjonujących tu cyklicznie w ramach ćwiczeń Aviation Detachment, których samoloty nie są wyposażone w spadochrony hamujące. Nasza wersja myśliwców takie posiada i dzięki temu droga hamowania na mokrej nawierzchni może być znacznie skrócona. Znajdujący się na lotnisku system BAK-12, służący do awaryjnego zatrzymywania samolotu, został zmodernizowany do bardziej zaawansowanej wersji 14. Oprócz tego lotnisko zostało wyposażone w system Ice Alert. Umieszczone na pasie czujniki będą wskazywać, jaka temperatura jest przy nawierzchni pasa i automatycznie ostrzegą przed możliwością wystąpienia oblodzenia. Zmodernizowano również system oświetlenia lotniska i system zasilania w energię elektryczną.