Święto Wojska Polskiego – relacja na żywo

15 sierpnia to dzień szczególny dla każdego żołnierza. W rocznicę wielkiego triumfu nad bolszewikami w 1920 roku obchodzimy Święto Wojska Polskiego. W całym kraju odbędą się uroczystości, a obchody centralne zaplanowane są w Katowicach. Zapraszamy na relację z obchodów wojskowego święta.

Fot. Michał Niwicz

17.45

W Radomiu piknik Wierni Polsce zorganizowali lotnicy z 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego i terytorialsi z 61 Batalionu Lekkiej Piechoty WOT. Wciąż możecie odwiedzić piknik i zobaczyć m.in. samolot PZL-130 Orlik, czołg Leopard 2A5 oraz ppk SPIKE.



Fot. por. Ewa Złotnicka



17.15



Wielkopolska świętowała dzisiaj w Lesznie. Frekwencja była znakomita, pogoda dopisała, humory wyborne. Święto Wojska Polskiego na medal!







fot. Łukasz Zalesiński







16.45

Piknik „Wierni Polsce” trwa w najlepsze w Brzegu! Jeśli ktoś jest w okolicy, zdąży jeszcze przyjść i zobaczyć między innymi stację radiolokacyjną NUR 41 oraz zdalnie sterowane roboty Inspektor i Talon.



Fot. st. szer. Michał Nowak

16.00

Czekamy na Was na pikniku #WierniPolsce w Katowicach 👋 Chodźcie przybić piątkę 😊

15:30

Defilada powoli dobiega końca, ale świętowanie trwa dalej! Kto się wybiera na piknik „Wierni Polsce”? W Zamościu już się dzieje!



Fot. Piotr Raszewski

14.45

NATO to my, więc obecność na świątecznej defiladzie pododdziałów sojuszniczych armii nikogo nie może dziwić. Razem ćwiczą, razem bronią naszego bezpieczeństwa, razem świętują.



Fot. MON

14.30

Ruszyła defilada „Wierni Polsce”. Na ulicach Katowic zaprezentują się żołnierze wszystkich rodzajów sił zbrojnych, wojskowi z armii sojuszniczych oraz 185 sztuk sprzętu wojsk lądowych, a na niebie 60 samolotów i śmigłowców.



Fot. MON

14.25

Premier Mateusz Morawiecki podczas obchodów Święta Wojska Polskiego: Hart ducha naszych żołnierzy pokazał, jak Polacy cenią wolność, jak cenią niepodległość, nasze umiłowanie wolności, nasz sprzeciw przeciw tyrani, nasze umiłowanie praworządności i demokracji wpłynęło na losy świata trzykrotnie.



Fot. Kancelaria Premiera

14.20

Bitwa Warszawska zmieniła dzieje Europy i świata. Dzięki postawie naszych dziadów i pradziadów nawała bolszewicka została zatrzymana. To był wielki sukces, ale także dowód odwagi i symbol geniuszu marszałka Józefa Piłsudskiego – powiedział minister Mariusz Błaszczak w trakcie obchodów Święta Wojska Polskiego w Katowicach.



Fot. MON

13.20

Defilada „Wierni Polsce” zbliża się wielkimi krokami! Już o godz. 14, na ulicach Katowic będzie można zobaczyć pododdziały piesze, 185 jednostek sprzętu wojskowego, w powietrze wzbije się także 60 samolotów i śmigłowców. Już nie możemy się doczekać



Fot. Michał Niwicz

13.00

Na defiladzie „Wierni Polsce” będzie można obejrzeć ciężki sprzęt, który na co dzień polscy żołnierze wykorzystują w trakcie ćwiczeń na poligonach. Jak informuje Polska Grupa Zbrojeniowa, niektóre wozy będą z tej okazji miały oryginalne „maskowanie”.



Fot. PGZ

12.40

Prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie i awanse na wyższy stopień pięciu oficerom Wojska Polskiego. Serdecznie gratulujemy i życzmy sukcesów w dalszej służbie dla Rzeczypospolitej!



Fot. Katowice PressOffice

12.30

Halo Katowice! Pamiętajcie, że po defiladzie „Wierni Polsce” odbędzie się piknik patriotyczny! Jesteśmy już w gotowości i czekamy na Was z dobrą lekturą! Nie zapomnijcie odwiedzić naszego stoiska!



Fot. Agnieszka Karaczun

11.55

Prezydent Andrzej Duda i minister Mariusz Błaszczak złożyli wieńce pod pomnikiem Powstańców Śląskich. Centralne obchody Święta Wojska Polskiego odbywają się w Katowicach, by uczcić 100. rocznicę wybuchu I Powstania Śląskiego.



Fot. MON

11.40

Bitwa warszawska była przełomowym momentem wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921. Młode polskie państwo stawiło czoła ogromnemu sąsiadowi i obroniło swoją niepodległość. – Wojna polsko-bolszewicka, w przeciwieństwie do pozostałych konfliktów młodej Rzeczypospolitej, zagrażała bytowi państwa. Bolszewicy nie chcieli bowiem odebrać nam jakiegoś fragmentu terytorium, chcieli nas podbić i utworzyć Polską Republikę Rad – mówi prof. Janusz Odziemkowski, historyk wojskowości, pracownik naukowy Akademii Sztuki Wojennej.



Fot. Michał Niwicz

11.20

Dziś naszą modlitwą obejmujemy żołnierzy, którzy pod biało-czerwoną flagą służą sprawie pokoju i bezpieczeństwa. Doceniamy ich poświęcenie i dziękujemy za patriotyczne postawy. Prosimy też Boga, aby nigdy nie zabrakło w naszym kraju synów i córek, którzy zdecydują się złożyć przysięgę wojskową, po to aby służyć niepodległej – mówi gen. bryg Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego, podczas mszy w intencji ojczyzny, która odbywa się w Kościele Garnizonowym św. Kazimierza Królewicza w Katowicach.



Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

11.15

Święto Wojska Polskiego na misji zagranicznej. Żołnierze PKW Irak uczcili swoje święto na sportowo. W bazie zorganizowali bieg na dystansie 5 km, w którym wystartowali także wojskowi z armii sojuszniczych.



Fot. kpt. Katarzyna Lachowicz, por. Bartłomiej Kulesza / PKW Irak

11.00

W nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 roku wypełniły się słowa pieśni, którą wtedy śpiewano na całym Górnym Śląsku: „Już zachodzi czerwone słoneczko \ Za zielonym gajem, \ Ubodzy powstańcy, śląscy szeregowcy \ Idą na bój krwawy”. Sto lat temu wybuchło I Powstanie Śląskie. Centralne obchody Święta Wojska Polskiego odbywają się w tym roku w Katowicach, by uczcić rocznicę zrywu, który rozpocząć zbrojne zmagania o przyłączenie tego regionu do niepodległej Polski.



Okopane powstańcze gniazdo karabinów maszynowych pod dowództwem Kazimierza Świętochowskiego. Fot. Wikipedia

10.45

W katowickim Kościele Garnizonowym pw. św. Kazimierza Królewicza rozpoczęła się msza święta za Ojczyznę. Nabożeństwo odprawia gen. bp Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego. We mszy uczestniczą m.in. prezydent Andrzej Duda z małżonką, premier Mateusz Morawiecki, marszałkowie Elżbieta Witek i Stanisław Karczewski oraz szef MON Mariusz Błaszczak.



Fot. Kancelaria Premiera

10.30

Zgodnie z marynarską tradycją, dla uczczenia Święta Wojska Polskiego na wszystkich okrętach podniesiona została wielka gala banderowa.



Fot. st. chor. szt. mar. Piotr Leoniak

10.15

Z okazji Święta Wojska Polskiego w całym kraju odbywają się pikniki wojskowe! W stolicy do wspólnego świętowania zaprasza Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej i Muzeum Wojska Polskiego. Temat przewodni wydarzenia to żołnierska kuchnia. Zatem jeśli interesuje was jak przygotowywano posiłki w 1682 roku, co jedli marynarze walczący w bitwie pod Oliwą i jaką kawę najbardziej lubił Jan III Sobieski, musicie się dziś stawić na dziedzińcu MPW! Żołnierze zapewniają, że wojskowej grochówki nie zabraknie.



Grafika MON

10.00

Wszystko zapięte na ostatni guzik! Za cztery godziny ruszy defilada „Wierni Polsce”.



Fot. 1. Warszawska Brygada Pancerna

9.40

Przed defiladą lotniczą zawsze z niepokojem spoglądamy w niebo, czy aby aura nie sprawi nieprzyjemnej niespodzianki. Dzisiaj w Katowicach jest „lotnie”, więc będziemy mogli podziwiać także powietrzną część świątecznego pokazu. A tak to będzie wyglądało, maszyna po maszynie. Punkt 14, głowy do góry!

9.20

Dziś w południe prezydent Andrzej Duda wręczy awanse i odznaczenia państwowe żołnierzom Wojska Polskiego. Pięciu oficerów otrzyma nominację na najwyższe stopnie wojskowe. Na stopień generała dywizji awansowani zostaną: generał brygady Sławomir Kowalski, dowódca Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego oraz generał brygady Krzysztof Radomski, dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej. Pierwszą generalską gwiazdkę otrzymają z kolei: pułkownik Artur Jakubczyk – zastępca dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz płk pil. Krzysztof Walczak – dowódca 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego. Wyższy stopień otrzyma też oficer marynarki wojennej, kmdr Piotr Nieć – dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, który zostanie mianowany na stopień kontradmirała.



Fot. st. szer. Wojciech Król/ CO MON

9.10

O godz. 14.00 ulicami Katowic ruszy wielka wojskowa defilada „Wierni Polsce”. Będziecie mogli zobaczyć wszystko to, czym dysponuje Wojsko Polskie. Leopardy, Rosomaki, Kraby, Raki – to tylko niektóre pozycje z defiladowego menu.





9.00

Z okazji Święta Wojska Polskiego przygotowaliśmy specjalne wydanie „Polski Zbrojnej”. Możecie je otrzymać podczas defilady „Wierni Polsce” w Katowicach oraz na wojskowych piknikach. Mecenasami jednodniówki są: Polska Fundacja Narodowa i Polska Spółka Gazownictwa. Wydawnictwo jest też dostępne w angielskiej wersji językowej.

8.45

Święto Wojska Polskiego to także dzień, w którym oddajemy hołd tym, którzy do końca pozostali wierni żołnierskiej przysiędze i odeszli już na wieczną wartę. W ramach akcji „Żołnierska Pamięć” wojskowi w całym kraju odwiedzili lokalne cmentarze wojenne i wojskowe, złożyli kwiaty i zapalili znicze. Śpijcie, koledzy!



Fot. WKU Włocławek

8.30



Czołgi, śmigłowce, wozy opancerzone i samoloty szkolno-treningowe – to wszystko będzie można oglądać na wojskowych piknikach „Wierni Polsce” w kilkunastu miastach w kraju. W dniu Święta Wojska Polskiego dla mieszkańców zagrają wojskowe orkiestry, będzie też okazja, aby spotkać żołnierzy i porozmawiać o ich służbie.

8.20

Wczoraj wieczorem rocznicowe uroczystości odbyły się w Ossowie, przed pomnikiem upamiętniającym bohaterską śmierć ks. mjr. Ignacego Skorupki. – Miłość Ojczyzny, oddanie, ofiarność. To są cechy, które wyróżniają nas, Polaków. To są cechy, które stanowią o naszej tożsamości narodowej. Postawa żołnierzy z 1920 r. jest postawą żołnierzy obecnych, żołnierzy, którzy dziś stoją na straży naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Polski i Polaków. To właśnie wysokie morale żołnierzy Wojska Polskiego jest gwarancją naszego polskiego bezpieczeństwa – mówił minister Mariusz Błaszczak. Uroczystości przed Krzyżem upamiętniającym bohaterską śmierć ks. mjr. Ignacego Skorupki zakończył Apel Pamięci.



Film. MON

8.00

Wczoraj w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej odbyła się uroczysta zbiórka. – Jak co roku, dzień przed Świętem Wojska Polskiego spotykamy się tu, aby podziękować za codzienną służbę żołnierzom Wojska Polskiego oraz pracownikom MON i instytucji podległych ministerstwu za codzienną pracę, która w rzeczywistości też jest służbą – mówił Mariusz Błaszczak. Minister z okazji święta wyróżnił najlepszych żołnierzy i wręczył resortowe odznaczenia.



Fot. Maciej Nędzyński / CO MON

7.45

Minister Mariusz Błaszczak złożył także wieńce przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, przed pomnikiem śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz przed pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w 2010 r.



Fot. MON

7.30

Święto Wojska Polskiego zostało ustanowione 15 sierpnia na pamiątkę wielkiego zwycięstwa nad bolszewicką Rosją. Decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej rozegrała się na przedpolach Warszawy 13-16 sierpnia 1920 roku. Polskie wojska 99 lat temu zatrzymały ofensywę Armii Czerwonej i zmusiły ją do odwrotu. Zwycięska batalia nazywana „cudem nad Wisłą” jest uznawana za jedną z najważniejszych batalii w historii świata.



Fot. NAC

7.15

Z samego rana w Warszawie odbyła się uroczysta zmiana posterunku przed Grobem Nieznanego Żołnierza. – Spotykamy się, żeby oddać hołd tym, którzy stoczyli jedną z najważniejszych bitew w Europie w 1920 r. w obronie naszej Ojczyzny. Dziękujemy wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego w dniu ich święta! – powiedział minister Mariusz Błaszczak.



Fot. MON

7.10

Centralne obchody Święta Wojska Polskiego w tym roku przeniesione zostały do Katowic. Ma to związek z setną rocznicą wybuchu I powstania śląskiego, które było początkiem zbrojnej walki o przyłączenie tego regionu do odrodzonej Polski. – Chciałem w ten sposób uczcić mieszkańców Górnego Śląska, którzy zdecydowali o tym, że ten region stał się częścią Polski – tak te decyzję uzasadniał minister Mariusz Błaszczak.



Fot. Maciej Nędzyński / CO MON

7.00

Jak co roku, zapraszamy do wspólnego świętowania na portalu polska-zbrojna.pl. Będziemy wszędzie tam, gdzie dziać się będą najważniejsze wydarzenia. Co przed nami?

godz. 10.30: Msza święta w intencji Ojczyzny. Nabożeństwo zostanie odprawione w Kościele Garnizonowym pw. św. Kazimierza Królewicza.

godz. 11.45: Złożenie wieńca przed Pomnikiem Powstańców Śląskich.

godz. 12.00: Uroczystość wręczenia przez Prezydenta RP nominacji generalskich oraz odznaczeń państwowych.

godz. 13.40: Przyjęcie przez Prezydenta RP defilady „Wierni Polsce” i wystąpienie zwierzchnika sił zbrojnych.

godz. 14.00: Rozpoczęcie defilady „Wierni Polsce”.

godz. 15.00: Początek pikników wojskowych „Wierni Polsce” w szesnastu miastach w całym kraju.