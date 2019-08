Zielonka dla Patriotów

Wojskowe Zakłady Elektroniczne z Zielonki zostały kolejną, po PIT-Radwarze i Teldacie, polską firmą, która będzie współpracowała z koncernem Raytheon przy produkcji wyrzutni Patriot. Umowę w sprawie produkcji modułów transmisji danych DLTM (Data Link Terminal Module) podpisano 12 sierpnia.

Wojskowe Zakłady Elektroniczne z Zielonki oraz amerykański koncern Raytheon Integrated Defense Systems podpisały umowę ws. produkcji podzespołów zestawów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych Patriot. Należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej WZE zostały tym samym trzecią, po PIT-Radwarze (który produkuje anteny do identyfikacji swój obcy) oraz Teldacie (wytwarzającym podzespoły sieciocentrycznego systemu łączności) polską spółką, której wyroby będą montowane w wyrzutniach rakietowych Patriot.

Co dokładnie będą produkować WZE? Urządzenia do transmisji danych. – Data Link Terminal Module to moduł zaawansowanej elektroniki, pozwalający na kontrolowanie wyrzutni łącznie z komunikacją z samą rakietą aż do chwili jej startu – wyjaśnia dr inż. Przemysław Kowalczuk. Prezes WZE podkreśla, że umowa z Raytheonem przewiduje nie tylko produkcję obecnej wersji DLTM, ale również prace badawczo-rozwojowe nad jego kolejnymi generacjami.