Dowództwo Operacyjne świętuje 15-lecie

Minister podkreślał, że odwiedzał żołnierzy na misjach i wszędzie był pod wrażeniem ich profesjonalizmu i słów uznania ze strony dowódców NATO. Szef MON, zwracając się do żołnierzy i pracowników DO RSZ, zaznaczył, że to dzięki ich pracy pozycja Polski jest coraz silniejsza, a nasz kraj może być dumny ze swojej armii.

Budowa polskiej marki

Natomiast Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego zaznaczył, że dzięki wszystkim, którzy organizują i służą na misjach, budowana jest marka Polski i polskiej armii oraz jedność sojusznicza. Jak podkreślił, nasze zaangażowanie w operacje poza granicami kraju było argumentem za zwiększeniem obecności wojsk NATO w Polsce. – Żołnierze DO RSZ od 15 lat zdobywają nowe doświadczenia i rozwijają swoje działania w kraju i poza jego granicami – podkreślał gen. dyw. Tomasz Piotrowski, dowódca operacyjny.

Przy okazji jubileuszu DO RSZ otrzymało patrona – generała Bronisława Kwiatkowskiego, byłego dowódcę operacyjnego. – To dzielny żołnierz i wybitny dowódca, który stracił życie na służbie, gdy udał się, by oddać hołd polskim oficerom zamordowanym w Katyniu – mówił Mariusz Błaszczak. Z kolei gen. Piotrowski dodał, że Bronisław Kwiatkowski był jednym z najbardziej doświadczonych polskich dowódców. – Cieszył się autorytetem wśród żołnierzy i dowódców NATO, był też współautorem nowych programów oraz rozwiązań organizacyjnych szkolenia wojskowego – wymieniał gen. Piotrowski.

Podczas uroczystości obecna była Kamila Kwiatkowska, córka gen. Kwiatkowskiego, która wspominała, że dla jej ojca zawód żołnierza był wielką pasją.

Na koniec ceremonii żołnierze i pracownicy DO RSZ odebrali odznaczenia, medale i wyróżnienia przyznane przez prezydenta, szefa MON oraz dowódcę operacyjnego. Złożono też wieńce na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, a uroczystość uświetnił przelot samolotów zespołu akrobacyjnego „Biało-Czerwone Iskry” i defilada wojskowa.

Dowodzi misjami

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych rozpoczęło działalność 1 lipca 2004 roku pod nazwą Dowództwo Operacyjne. Trzy lata później zostało przemianowane na Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych, a 1 stycznia 2014 roku na Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Do jego zadań należy m.in.: dowodzenie siłami biorącymi udział w misjach poza granicami kraju w ramach operacji NATO, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz innych państw koalicyjnych. DO RSZ odpowiada także za przygotowanie Stanowiska Dowodzenia Naczelnego Dowódcy oraz dowodzenie operacyjne do czasu jego powołania, przygotowanie i prowadzenie ćwiczeń z cyklu „Anakonda”.

DO RSZ dowodzi również poprzez Centrum Operacji Powietrznych siłami wydzielanymi do pełnienia dyżurów bojowych w celu ochrony powietrznej granicy Polski, a poprzez Centrum Operacji Morskich wspiera Morski Oddział Straży Granicznej.

Obecnie na misjach w Afganistanie, Kosowie, Bośni i Hercegowinie, Iraku, Republice Środkowoafrykańskiej, na Łotwie, w Rumunii, na południowej części Morza Śródziemnego oraz w stałym zespole natowskich fregat i niszczycieli SNMG1, służy ponad 1000 polskich żołnierzy.

Były dowódca, dziś patron

Generał Bronisław Kwiatkowski, który od dziś jest patronem DO RSZ, w armii służył od 1969 roku. Dowodził m.in. Polskim Kontyngentem Wojskowym w Syrii, 6 Brygadą Desantowo-Szturmową oraz Wielonarodową Dywizją Centrum-Południe w Iraku. W latach 2005–2007 był zastępcą dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego, a przez kolejne trzy lata pełnił funkcję dowódcy operacyjnego. Zginął w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Pośmiertnie został awansowany na stopień generała oraz odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Decyzję o nadaniu DO RSZ imienia gen. Kwiatkowskiego podjął w kwietniu minister obrony Mariusz Błaszczak.