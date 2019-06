Awanse generalskie na koniec „Dragona”

Prezydent zaznaczył, że uroczystość wręczenia nominacji odbywa się w wyjątkowych okolicznościach, nawiązał tu do słów gen. broni Rajmunda Andrzejczaka, szefa Sztabu Generalnego WP, który wielokrotnie podkreślał, że wojsko należy wyprowadzić ze strefy komfortu. – Nie wiem, czy zmiana miejsca tej uroczystości z Pałacu Prezydenckiego na poligon jest wyprowadzeniem generałów ze strefy komfortu czy wprowadzeniem do tej strefy – żartował Andrzej Duda. Prezydent dodał, że to nominacje do czynnej służby, a nie sztabowej, dlatego właśnie odbywają się w terenie.

Zwierzchnik sił zbrojnych zaznaczył również, że wkrótce oficerów czekają nowe wyzwania, gdyż obaj rozpoczną służbę związaną z dowodzeniem strukturami natowskimi. Gen. dyw. Piotr Błazeusz zostanie zastępcą szefa sztabu ds. planowania w naczelnym Dowództwie Sił Sojuszniczych NATO w Europie (SHAPE). Natomiast gen. bryg. Dariusz Lewandowski dowodzi 21 Brygadą Strzelców Podhalańskich, która w przyszłym roku będzie jednostką czołową w tzw. szpicy NATO. – Obie funkcje są bezpośrednio związane z bezpieczeństwem Sojuszu Północnoatlantyckiego, jego wschodniej flanki, a w związku z tym, także Rzeczypospolitej – mówił prezydent. Podkreślał również duże doświadczenie zawodowe i kompetencje awansowanych oficerów.

Do nowych funkcji, które niedługo będą pełnić generałowie, nawiązał także minister obrony Mariusz Błaszczak. – 20 lat temu Polska przystąpiła do Sojuszu Północnoatlantyckiego, a dziś 21 Brygada Strzelców Podhalańskich przeszła certyfikację i w przyszłym roku weźmie odpowiedzialność za siły szybkiego reagowania – mówił. – To świadczy o rosnącej pozycji Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim – dodał.

Dzisiejsza uroczystość to w tym roku trzecie nominacje generalskie. Awanse przyznano także 13 marca, z okazji 20. rocznicy wejścia Polski do NATO, a także 2 maja, gdy obchodziliśmy Dzień Flagi. W sumie stopnie generalskie otrzymało dwunastu oficerów.

Gen. dyw. Piotr Błazeusz rozpoczął służbę wojskową w 1990 roku jako podchorąży Wojskowej Akademii Technicznej. Ukończył także Akademię Sił Powietrznych USA w Colorado Springs, Studium Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studium Bezpieczeństwa i Integracji Euroatlantyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku oraz Podyplomowe Studium Polityki Obronnej Akademii Obrony Narodowej.

Służył między innymi w 6 Brygadzie Powietrznodesantowej, a także na stanowiskach: specjalisty ds. NATO w Sekretariacie Sekretarza Stanu MON, zastępcy attaché obrony wojskowego, morskiego i lotniczego przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie, dyrektora Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej i szefa Centrum Dowodzenia Dowództwa Operacyjnego SZRP. Był także szefem szkolenia 1 Dywizji Zmechanizowanej, dowódcą 15 Brygady Zmechanizowanej oraz szefem pionu operacyjnego do spraw NATO – zastępcą polskiego przedstawiciela wojskowego przy komitetach wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej, a także szefem Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Na przełomie 2011 i 2012 roku dowodził także Polskim Kontyngentem Wojskowym w Afganistanie.

Obecnie jest szefem sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, ale wkrótce obejmie nowe stanowisko – zastępcy szefa sztabu ds. planowania w naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE).

Gen. bryg. Dariusz Lewandowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu, ukończył także Podyplomowe Studia Operacyjno-Strategiczne i Studia Polityki Obronnej na Akademii Obrony Narodowej.

Pierwszą jednostką wojskową, w której służył był 2 Berliński Pułk Zmechanizowany w Giżycku. Następnie pełnił służbę m.in. w 4 Suwalskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej i 1 Dywizji Zmechanizowanej. Oficer zajmował też różne stanowiska w 1 Brygadzie Pancernej, 1 Dywizji Zmechanizowanej, Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Był też dowódcą 34 Brygady Kawalerii Pancernej.

Obecnie stoi na czele 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. To pierwsza polska jednostka wojskowa, która będzie wiodącą w Połączonych Siłach Zadaniowych Bardzo Wysokiej Gotowości , czyli tzw. „szpicy” (ang. Very High Readiness Joint Task Force – VJTF) . Dyżur podhalańczyków rozpocznie się w 2020 roku.