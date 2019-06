Weterani walczyli o puchary

Z płk rez. Krzysztofem Gradysem, samodzielnym referentem do spraw weteranów w 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, na zawody przyjechało 23 weteranów, weteranów poszkodowanych i żołnierzy rezerwy. – Żołnierze 11 dywizji wielokrotnie wyjeżdżali na misje. Chętnie uczestniczą w obchodach swojego święta, bo to dla nich jedyna w roku okazja do spotkania kolegów, z którymi służyli poza granicami – mówił płk Gradys.

Na poligonie w Nowej Dębie na starcie stanęło 193 zawodników. Strzelali z kbs beryl do tarczy z odległości 100 metrów. W jednej z drużyn walczących o Puchar Ministra Obrony Narodowej wystąpił m.in. kpr rez. Zbyszek Kaczmarek, były żołnierz 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, ranny na V zmianie PKW w Iraku. Z powodu obrażeń odniesionych na misji, 10 lat temu musiał odejść z wojska. Chętnie przyjeżdża na obchody Dnia Weterana i bierze udział w zawodach strzeleckich. – Od dwóch lat nie miałem w ręku broni. Dlatego koncentrowałem się na tym, aby osiągnąć dobry wynik i nie zawieść kolegów z drużyny – mówił.

Była sportowa rywalizacja, koleżeńskie rozmowy i żołnierska grochówka… Na zawodach strzeleckich zorganizowanych z okazji Dnia Weterana spotkali się weterani i weterani poszkodowani. – Tego dnia ci, którzy już nie służą w armii, biorą do ręki broń i znów mogą się poczuć się żołnierzami – mówił płk Arkadiusz Stachowiak, pełnomocnik Dowódcy Generalnego RSZ ds. weteranów i poszkodowanych.

Jeden z żołnierzy 11 Dywizji, sierż. Mariusz Korman, spotkał na zawodach kolegów, z którymi razem walczył w obronie Karbali. – Nie widziałem ich od 15 lat. Przybyło im kilogramów, ale błysk w oku pozostał taki sam – żartuje. Wziął udział w zawodach. Razem z trzema kolegami, weteranami z 11 Dywizji, stworzyli drużynę, którą nazwali Lima, bo na misji w Iraku stacjonowali w bazie Lima.

Tomasz Kloc prezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju zwraca uwagę, że zawody strzeleckie pozwalają członkom stowarzyszenia nie tylko podtrzymać koleżeńskie więzi. – Dla żołnierzy, którzy nadal służą w wojsku, strzelanie z broni długiej to codzienność, jednak dla tych, którzy z powodu odniesionych ran musieli odejść z armii, to jedyna w roku okazja, aby przypomnieć sobie zapach prochu – podkreśla.

Podczas zawodów strzeleckich nastąpił finał akcji „Rower dla weterana”. Sponsorzy przekazali Stowarzyszeniu Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju środki finansowe, za które zostały zakupione rowery. Jeden z napędem elektrycznym (dostał go poszkodowany żołnierz, który na misji stracił nogę) oraz 10 trekingowych, które otrzymali żołnierze po lżejszych urazach kończyn lub kręgosłupa. Jeden z rowerów odebrał sierż. rez. Szymon Mutwicki, weteran poszkodowany. – Wróciłem do uprawiania sportu, więc rower pomoże mi w utrzymaniu kondycji fizycznej – podkreślał.

W piątek w południe do Rzeszowa dotarli uczestnicy rajdu rowerowego weteranów. Kilka dni wcześniej wyruszyli z 18 jednostek wojskowych z całego kraju. Łącznie pokonali ponad 3 tysiące kilometrów. Powitał ich uroczyście dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, płk Dariusz Lewandowski. – Celem rajdu jest przypomnienie o weteranach, którzy służąc poza granicami przyczyniają się do budowania pokoju na świecie, a także uhonorowanie poległych żołnierzy – mówił dowódca 21 BSP. Rowerowa drużyna 21 BSP, która jechała z Przemyśla do Rzeszowa po drodze odwiedziła grób kolegi poległego w Afganistanie. Żołnierze zapalili znicze i złożyli kwiaty w Racławówce koło Rzeszowa na grobie st. chor. Jana Kiepury z 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich.

Drużynowo weterani i weterani poszkodowani walczyli o Puchar Ministra Obrony Narodowej. Indywidualne zawody strzeleckie rannych i poszkodowanych objął patronatem szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a zwycięzcom indywidualnych zawodów strzeleckich weteranów puchary ufundował dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

Wyniki zawodów w strzelaniu z kbs beryl

O Puchar Ministra Obrony Narodowej

1. Drużyna Stowarzyszenia Weteranów Działań poza Granicami RP (344 pkt.)

2. Drużyna Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (308 pkt)

3. Drużyna 3 Podkarpackiej Brygady OT (307pkt)

O Puchar Szefa BBN

1. Sebastian Starostka (96 pkt na 100 możliwych)

2. Dariusz Liszka (93 pkt)

3. Łukasz Adamczyk (90 pkt)

O Puchar Dyrektora Centrum Weterana

1. Marcin Piętnik (96 pkt na 100 możliwych)

2. Marek Budzicz (94 pkt)

3. Daniel Kłobus (93 pkt)

Z okazji Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa do majowego wydania miesięcznika „Polska Zbrojna” dołączony jest dodatek specjalny – „Kurier Weterana”. Możecie go pobrać z naszej strony. Zapraszamy do lektury!