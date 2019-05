Buzdygan pomaga po raz trzeci

Przekazanie nagrody nowemu właścicielowi odbyło się dziś rano w Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa. Zwycięzcą aukcji został Jerzy Ciszewski, wicemistrz Polski w żeglarstwie z 1990 roku, a także były wiceminister sportu. Jak sam mówi, na co dzień nie ma wiele wspólnego z wojskiem, prowadzi bowiem agencję PR, ale prawdopodobnie nosi w sobie „żołnierskie geny”. – Moi bliscy walczyli niemal we wszystkich polskich powstaniach. Mój ojciec był żołnierzem AK, w czasie Powstania Warszawskiego zniszczył pierwszą Pantherę na Woli, zestrzelił także Stukasa na Starym Mieście – opowiada. – Uważam, że polska armia, to część naszego dobra narodowego, dlatego każdy Polak powinien wspierać naszych żołnierzy i weteranów, oczywiście w ramach swoich możliwości. Los poukładał mi się w taki sposób, że mogłem sobie pozwolić na przekazanie takiej kwoty na cel dobroczynny, więc to zrobiłem – dodaje.

Dzięki inicjatywie płk Głuszczaka, Stowarzyszenie „Pamięć i Przyszłość” otrzymało ponad siedem tysięcy złotych. Jednak to nie koniec. Jerzy Ciszewski, tak jak jego poprzednicy, także zdecydował się nie zatrzymywać wygranej dla siebie. Buzdygan wrócił do oficera. – Kiedy postanowiłem przekazać nagrodę na cel dobroczynny, nie spodziewałem się, że to wszystko się tak potoczy. Ale bardzo się cieszę. To dowód na to, że dobro się mnoży, gdy je się dzieli – mówi pułkownik. Oficer już planuje kolejną aukcję. Tym razem, cały dochód z licytacji zostanie przekazany bliskim, st. sierż. Łukasza Bartkowskiego z Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, który kilkanaście dni temu zginął w wypadku motocyklowym. Żołnierz osierocił piątkę dzieci. – Mam nadzieję, że w aukcję, a także jej promocję zaangażuje się nie tylko wojsko, ale także środowisko motocyklowe, dzięki czemu zdobędziemy środki dla rodziny żandarma – mówi płk Głuszczak. – Nie chciałbym też niczego sugerować, ale po cichu liczę na to, że odbędzie się także czwarta licytacja – uśmiecha się oficer.

Każdy kto chciałby pomóc rodzinie zmarłego żołnierza, powinien uważnie śledzić facebookowy profil płk. Głuszczaka. To właśnie tam odbędzie się kolejna licytacja Buzdygana. Oficer zapowiada, że rozpocznie się lada dzień.