Buzdygan – nagroda, która czyni dobro

Tomasz Sanak otrzymał Buzdygana w 2017 roku głosami czytelników portalu polska-zbrojna.pl. Ratownik medyczny, uczestnik misji w Afganistanie, instruktor z zakresu medycyny pola walki postanowił pójść w ślady innych laureatów i wystawić swoją nagrodę na aukcję charytatywną. – Buzdygan ma siłę. Niech pracuje dla weteranów – mówi Tomasz Sanak.

Kilka dni temu pisaliśmy o inicjatywie płk Szczepana Głuszczaka, organizatora „Projektu Wojownik”, który wystawił na aukcję charytatywną Buzdygana, przyznanego przez internautów. Licytację wygrali żołnierze 12 Brygady Obrony Terytorialnej, a pieniądze z niej wspomogą weteranów. Jednak terytorialsi także postanowili nie zatrzymywać statuetki i wystawili ją na sprzedaż. Teraz do szlachetnej akcji przyłączył się dr Tomasz Sanak, laureat naszej nagrody z 2017 roku.

– Buzdygan to dla mnie bardzo ważna nagroda, jedna z najważniejszych, jakie dostałem w życiu – mówi dr Sanak. – Mimo to nie zachowam go dla siebie. Po co Buzdygan ma stać na półce? Niech pomaga innym! – podkreśla medyk.