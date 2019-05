Będzie większa pomoc dla weteranów

Wyższe dodatki i kompleksowa opieka medyczna dla najciężej poszkodowanych weteranów, a także bezpłatne turnusy rehabilitacyjne – zapowiedział minister Mariusz Błaszczak przedstawiając propozycje nowelizacji ustawy o weteranach. – Kibicujmy MON, aby nowe przepisy jak najszybciej weszły w życie – mówił Tomasz Kloc, reprezentujący środowisko weteranów poszkodowanych.

Minister obrony przedstawił propozycje zmian do ustawy na specjalnej konferencji w warszawskim Centrum Weterana. Projekt nowelizacji ustawy przygotował rząd w konsultacji ze środowiskiem żołnierzy poszkodowanych. Prace trwały kilka miesięcy. – Weterani to nasze dobro narodowe, jesteśmy winni im wdzięczność za służbę na misjach, bo była to służba dla Polski i za Polskę. Państwo polskie powinno ich wspierać i o nich pamiętać – mówił minister Mariusz Błaszczak.

Na zmianie przepisów najbardziej skorzystają najciężej poszkodowani weterani, z uszczerbkiem na zdrowiu powyżej 30 procent. Dostaną oni wyższy dodatek, średnio o 30 procent. Będą także uprawnieni do opieki medycznej ponad limity określone przez NFZ oraz do pomocy finansowej na kształcenie. Będą również mogli korzystać (bezpłatnie) z turnusów readaptacyjno-kondycyjnych wraz z najbliższym członkiem rodziny.

Szef MON podkreślił, że na wniosek środowiska dodatek otrzymają wszyscy weterani poszkodowani, także ci z uszczerbkiem na zdrowiu od 1 do 9 procent. Zapowiedział także uruchomienie w Wojskowym Instytucie Medycznym specjalnego oddziału dla weteranów poszkodowanych – Centrum Leczenia Weteranów. – To ważne, aby pomoc medyczna miała charakter kompleksowy i aby najbardziej poszkodowani weterani zostali nią objęci do końca życia – podkreślił minister.

Gdy ustawa o weteranach zostanie znowelizowana (musi ją przyjąć parlament, a prezydent podpisać), żołnierze zawodowi posiadający status weterana poszkodowanego otrzymają prawo do dodatkowych pięciu dni roboczych urlopu wypoczynkowego. Weterani i weterani poszkodowani będą mogli bezpłatnie korzystać z obiektów sportowych będących w gestii jednostek samorządu terytorialnego, a także z ulgowych przejazdów transportem zbiorowym i bezpłatnego wstępu do muzeów. Zmniejszy się także opłata za pobyt w Domu Weterana dla weteranów poszkodowanych (ma ona wynosić nie więcej niż 50 proc. ich miesięcznego dochodu).

Projekt nowelizacji ustawy zrównuje uprawnienia żołnierzy i pracowników do bezpłatnego udziału w turnusach leczniczo-profilaktycznych oraz 50-procentowej opłaty za członka rodziny, jako osoby towarzyszącej żołnierzowi lub pracownikowi. Rozszerza także definicję misji pokojowej/stabilizacyjnej, dzięki czemu status weterana lub weterana poszkodowanego będą mogli uzyskać uczestnicy międzynarodowych komisji kontroli i nadzoru w Korei, Wietnamie, Kambodży i Laosie oraz osoby biorące udział w akcjach ratowniczych, poszukiwawczych i humanitarnych.

Minister Mariusz Błaszczak odniósł się także do spraw sądowych o odszkodowania, które najbardziej poszkodowani weterani skierowali przeciwko resortowi obrony. – Zależy nam, aby postępowania przed sądem nie miały wobec weteranów represyjnego charakteru – podkreślił.

Analizą możliwości zawarcia ugód zajmie się pełnomocnik ds. współpracy z weteranami, którego na początku kwietnia powołał minister. Został nim Wojciech Drobny, dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych MON. Minister ujawnił także, że resort przekazał Prokuratorii Generalnej, która prowadzi postępowania sądowe, stanowisko MON-u. – Napisaliśmy, że nasze stanowisko jest takie, aby nie korzystać z przedawnienia i każdą sprawę traktować indywidualnie – powiedział minister Błaszczak.

– Kibicujemy MON, aby jak najszybciej przeprowadzić ustawę przez Sejm, abyśmy mogli korzystać z jej dobrodziejstw. Szczególnie cieszy nas, że dodatek weterana otrzymają także osoby dotychczas pominięte, z uszczerbkiem na zdrowiu nie przekraczającym 9 procent – jest ich około 420. Znowelizowana ustawa zapewni nam lepsze warunki rehabilitacji, co przełoży się na poprawę naszego funkcjonowania w codziennym życiu – podkreślał st. chor. sztab. w st. spocz. Tomasz Kloc, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju, który wspólnie z szefem MON wystąpił na konferencji.

W związku z przypadającym w maju Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa w najnowszym numerze „Polski Zbrojnej” znajduje się dodatek specjalny „Kurier Weterana”. Zapraszamy do lektury!

