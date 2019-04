Wojownicy z 16 Dywizji Zmechanizowanej najlepsi w oktagonie

Mjr Turowski żałował, że w tym roku jego podopieczni nie mogli stoczyć bojów z kolegami z 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, z którymi przegrali w „generalce” podczas pierwszych i trzecich mistrzostw. – Szkoda, że nie przyjechali do Wrocławia. Z pewnością rywalizacja z ich udziałem byłaby jeszcze bardziej emocjonująca – podkreśla major. Brak żołnierzy z 12 DZ zauważył również m.in. ppłk dr Dariusz Lenart, kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu AWL we Wrocławiu. Cieszył się natomiast z udanego debiutu terytorialsów. – Wojska obrony terytorialnej udanie rozpoczęły rywalizację o medale w walce w bliskim kontakcie. W debiucie ich reprezentant wywalczył mistrzowski pas w kategorii 70 kg – przyznaje oficer.

W pięciu finałach w kategorii mężczyzn, w dwóch w najlżejszych wagach i w trzech w najcięższych kategoriach wagowych, na najwyższym stopniu podium stanęli ci sami zawodnicy co podczas ubiegłorocznych mistrzostw. Tytuły mistrzowskie obronili: st. szer. pchor. Dawid Klonowski z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu (w kategorii 60 kg), st. szer. Robert Rogalewicz z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu (65 kg), szer. Artur Skrzypiec z reprezentacji 16 DZ (90 kg), szer. Seweryn Kirschhiebel z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (95 kg) i st. szer. Kamil Minda z Żandarmerii Wojskowej (95+ kg). Pozostałe złote medale zdobyli: szer. Hubert Sulewski z wojsk obrony terytorialnej (70 kg), kpr. Karol Zyra z 16 DZ (75 kg), szer. Sylwester Angowski z 16 DZ (80 kg), st. szer. pchor. Dawid Ryk z wrocławskiej AWL (85 kg), szer. Katarzyna Borowska z 16 DZ (59 kg) i szer. Żaneta Bac z reprezentacji 11 LDKPanc (59+ kg; tytuł zdobyła bez walki, gdyż poza nią do rywalizacji w tej kategorii wagowej nie zgłosiła się żadna zawodniczka).

Galę finałową uatrakcyjniły pokazy, w których wzięli udział przedstawiciele różnych sportów walki oraz Beata Julia Przyborska, czołowa w kraju zawodniczka w gimnastycznej odmianie fitness. Imprezę uświetnili również plut. Tomasz Rożniatowski, weteran poszkodowany w misji w Afganistanie, który jest twarzą „Projektu Wojownik” i Dominik Grabowski, znany jako „Doniu”, raper z Poznania (członek zespołu Ascetoholix). Obaj zaśpiewali piosenkę, która promuje projekt – akcję sportową integrującą środowisko weteranów misji.

Wyniki

Mężczyźni, kat. 60 kg

1. st. szer. pchor. Dawid Klonowski (Akademia Wojsk Lądowych Wrocław)

2. szer. Daniel Aptacy (Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych 3 – 16 Dywizja Zmechanizowana)

3. szer. Adrian Hajduk (DGRSZ 1 – 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej)

Mężczyźni, kat. 65 kg

1. st. szer. Robert Rogalewicz (DGRSZ 1 – 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej)

2. szer. Konrad Gajdowski (DGRSZ 3 – 16 Dywizja Zmechanizowana)

3. zawodnik z reprezentacji DGRSZ 5 – marynarka wojenna

Mężczyźni, kat. 70 kg

1. szer. Hubert Sulewski (Wojska obrony terytorialnej)

2. st. szer. pchor. Hubert Lipiński (Akademia Wojsk Lądowych Wrocław)

3. szer. Sylwester Miller (DGRSZ 3 – 16 Dywizja Zmechanizowana)

Mężczyźni, kat. 75 kg

1. kpr. Karol Zyra (DGRSZ 3 – 16 Dywizja Zmechanizowana)

2. sierż. Daniel Chrzanowski (DGRSZ 6 – Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych)

3. Bartosz Engler (DGRSZ 6 – Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych)

Mężczyźni, kat. 80 kg

1. szer. Sylwester Angowski (DGRSZ 3 – 16 Dywizja Zmechanizowana)

2. zawodnik z reprezentacji DGRSZ 5 – marynarka wojenna

3. szer. Krzysztof Stawiarski (DGRSZ 1 – 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej)

Mężczyźni, kat. 85 kg

1. st. szer. pchor. Dawid Ryk (Akademia Wojsk Lądowych Wrocław)

2. szer. Sebastian Pigiel (DGRSZ 3 – 16 Dywizja Zmechanizowana)

3. szer. Piotr Pesta (DGRSZ 3 – 16 Dywizja Zmechanizowana)

Mężczyźni, kat. 90 kg

1. szer. Artur Skrzypiec (DGRSZ 3 – 16 Dywizja Zmechanizowana)

2. zawodnik z reprezentacji DGRSZ 5 – marynarka wojenna

3. Emil Trela (DGRSZ 5 – marynarka wojenna)

Mężczyźni, kat. 95 kg

1. szer. Seweryn Kirschhiebel (DGRSZ 6 – Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych)

2. szer. Paweł Kalinowski (DGRSZ 3 – 16 Dywizja Zmechanizowana)

3. st. szer. Grzegorz Kordek (Żandarmeria Wojskowa)

Mężczyźni, kat. 95+ kg

1. st. szer. Kamil Minda (Żandarmeria Wojskowa)

2. szer. Stanisław Ślusakowski (Wojska obrony terytorialnej)

3. szer. Adrian Rosiński (DGRSZ 3 – 16 Dywizja Zmechanizowana)

Kobiety, kat. 59 kg

1. szer. Katarzyna Borowska (DGRSZ 3 – 16 Dywizja Zmechanizowana)

2. ppor. Dajana Korzeń (DGRSZ 4 – siły powietrzne)

3. szer. Joanna Maj (DGRSZ 1 – 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej)

Kobiety, kat. 59+ kg

1. szer. Żaneta Bac (DGRSZ 1 – 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej)