Posłowie podsumowali ostatnie trzy lata działalności MON

Od grudnia 2015 roku do chwili obecnej podpisaliśmy 424 umowy na kwotę ponad 52 mld zł. Zwiększamy nakłady na armię i umacniamy sojusze – mówił posłom wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. Posiedzenie sejmowej komisji na temat „Trzy lata działalności PiS w obszarze obrona narodowa” zostało zwołane na wniosek Platformy Obywatelskiej.

Zdaniem posłów opozycji, rząd w niewystarczający sposób prowadzi politykę obronną. – Obecne kierownictwo MON dokonało niesłychanego spustoszenia kadrowego. Z wojska musieli odejść niemal wszyscy dowódcy wyższego szczebla, począwszy od szefa Sztabu Generalnego WP, przez inspektorów rodzajów sił zbrojnych, aż po dowódców związków taktycznych – mówił Czesław Mroczek, były wiceszef MON, a obecnie wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Według posła, za rządów PiS doszło do „zaciągu ludzi niedoświadczonych, których symbolem jest Bartłomiej M.” – Nastąpiły też ogromne opóźnienia w przyjmowaniu dokumentów planistycznych. Nie ma szczegółowych kierunków rozwoju sił zbrojnych, nie wydano również aktualnych planów dotyczących modernizacji armii, do dziś nie ma dokumentu dotyczącego przygotowań pozamilitarnych w przypadku kryzysu – zarzucał poseł Mroczek.



Były wiceminister obrony uważa, że część programów realizowana jest z opóźnieniem lub została zawieszona. Poseł podkreślał, że zrezygnowano m.in. z kupna 50 śmigłowców Caracal, systemu zarządzania polem walki dla Rosomaków, powietrznych systemów bezzałogowych, pozyskania okrętów nawodnych oraz podwodnych. Czesław Mroczek skrytykował też podpisanie umowy na dostawę dla wojsk specjalnych czterech maszyn Black Hawk. – Te śmigłowce mogą być używane do transportu, ale na pewno nie na potrzeby wojsk specjalnych, bo nie spełniają wymogów operacyjnych. Ten zakup ma się nijak do potrzeb sił zbrojnych. Mamy do czynienia z działaniami pozornymi, gdyż wojsko potrzebuje kilkudziesięciu śmigłowców, a nie kilku – przekonywał poseł opozycji. Dodał, że nie rozumie, dlaczego strona rządowa jednocześnie nie wynegocjowała korzystnego dla polskiego przemysłu obronnego offsetu. Brak oferty skierowanej do rodzimych zakładów zbrojeniowych poseł Mroczek wytknął także w przypadku umowy na dostawę systemu HIMARS, którą w ubiegłym tygodniu przedstawiciele MON podpisali z Amerykanami.



Posłowie PO zwrócili też uwagę na zbyt wysokie – ich zdaniem – koszty zakupu samolotów dla VIP-ów. – Na ten cel zarezerwowano 1 mld 700 tys. zł, tymczasem maszyny kupiono za ponad 3 mld 200 tys. zł – mówili politycy Platformy.



Na zarzuty opozycji odpowiadał wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Zapewniał posłów, że rząd od trzech lat konsekwentnie zwiększa nakłady na obronność, zawiera umowy mające na celu modernizację armii oraz wzmacnia potencjał sił zbrojnych chociażby przez tworzenie wojsk obrony terytorialnej. – Docelowo w 17 brygadach WOT będzie służyć 53 tys. żołnierzy – mówił wiceminister. Dodał, że MON odbudowuje potencjał militarny na ścianie wschodniej, m.in. tworząc nową dywizję. – Za rządów PO–PSL dowódcy dostawali nagrody, gdy likwidowali poligony – wypominał Wojciech Skurkiewicz. Podkreślił, że trwa kampania „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”, której celem jest zachęcenie do rozpoczęcia służby w wojsku. – Od początku tej akcji aż 7 tys. osób złożyło wnioski o przyjęcie do armii – mówił.

Wiceminister poinformował, że resort obrony nie tylko dąży do zwiększenia liczebności armii, lecz także przeznacza większe kwoty niż rząd PO–PSL na wynagrodzenia dla żołnierzy i pracowników wojska. – Wynagrodzenia wzrosły o średnio 200 zł, a kolejne planowane podwyżki wyniosą około 300 zł – mówił Wojciech Skurkiewicz.