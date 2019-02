W środę kontrakt na dostawę HIMARS-ów

Nowoczesna polska armia to polska racja stanu – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w 1 Brygadzie Pancernej w Wesołej. Szef rządu wspólnie z ministrem Mariuszem Błaszczakiem spotkali się z oficerami i żołnierzami warszawskiej jednostki, by ogłosić, że już w środę podpisany zostanie kontrakt na dostawę dywizjonu wyrzutni rakietowych HIMARS.



– Mamy to! W środę podpiszemy umowę z rządem Stanów Zjednoczonych na dostawę do Wojska Polskiego dywizjonu wyrzutni HIMARS – zapowiedział dzisiaj minister Mariusz Błaszczak. Zakup mobilnych wyrzutni rakietowych to realizacja programu Homar. Zakłada on wyposażenie Wojska Polskiego w nowoczesną broń artyleryjską, zdolną do rażenia celów na odległość nawet 300 km. W ramach zapowiedzianego kontraktu Polska kupi 18 wyrzutni bojowych i dwie przeznaczone do szkolenia wraz z zapasem amunicji rakietowej GMLRS i ATACMS oraz szkolnej LCRR. Dostarczone zostaną także pojazdy dowodzenia, wozy amunicyjne i ciągniki ewakuacyjne. Umowa obejmuje również wsparcie logistyczne, szkoleniowe i techniczne. Dostawy rozłożone będą w czasie i całość uzbrojenia ma trafić do Polski do 2023 roku. Całkowita wartość kontraktu to 414 mln dolarów. – Bezpieczeństwo nie ma swojej ceny. Ale chciałbym zapewnić Państwa, że ta transakcja dotyczy kupienia nowoczesnego sprzętu, ale za dobrą cenę – zaznaczył minister obrony.

– To sprzęt sprawdzony w Iraku, Afganistanie i Syrii. Sprzęt, który daje gwarancje skuteczności na polu walki. Zależy nam, by do wojny nie doszło, ale gdyby Polska została zaatakowana, to ta broń daje gwarancję, że Wojsko Polskie będzie w stanie skutecznie przeciwstawić się przeciwnikowi – mówił Mariusz Błaszczak. Minister podkreślał też potencjał odstraszający nowego uzbrojenia.



film: MON



– Nowoczesna polska armia to polska racja stanu, Nikt nie ma co do tego wątpliwości – powiedział premier Mateusz Morawiecki. – We współczesnym świecie, wiedząc, że wiara w koniec historii okazała się płonna, musimy mieć silną i nowoczesną armię – dodał szef rządu, który odwiedził dzisiaj żołnierzy 1 Warszawskiej Brygady Pancernej. Zdaniem premiera Morawieckiego Polska dobrze wypełnia zobowiązania sojusznicze i jest coraz ważniejszym filarem wschodniej flanki NATO. – Najważniejsze jest morale żołnierza polskiego i jego wiara w to, że jesteśmy w stanie obronić suwerenność, bezpieczeństwo i dostatnie życie Polaków. Silna polska armia jest niezbędnym ogniwem budowania silnej Rzeczypospolitej po to, by nie powtórzyła się niedobra przeszłość i po to, byśmy wygrali naszą przyszłość – dodał prezes Rady Ministrów.