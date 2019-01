Szef MON-u z wizytą w Chorwacji

Przypomnijmy, że decyzja o ulokowaniu batalionowych grup bojowych NATO na wschodniej flance zapadła podczas szczytu NATO w Warszawie, który odbył się w lipcu 2016 roku. Na mocy postanowień Sojuszu w ramach wzmocnionej wysuniętej obecności (eFP – enhanced Forward Presence) od kwietnia 2017 roku w Bemowie Piskim stacjonują żołnierze US Army, Wielkiej Brytanii, Chorwacji i Rumunii. Państwem ramowym eFP są Stany Zjednoczone. Na co dzień Batalionowa Grupa Bojowa współpracuje z 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną, wspólnie szkoląc się na poligonach.

– Doceniamy zaangażowanie wojskowe strony chorwackiej w eFP, ale także w ramach Wyszehradzkiej Grupy Bojowej, za którą od połowy tego roku przejmujemy odpowiedzialność. To będzie V4 plus Chorwacja – mówił minister Błaszczak Informacyjnej Agencji Radiowej. O tym, że chorwaccy żołnierze wejdą w skład Wyszehradzkiej Grupy Bojowej szef MON-u poinformował w listopadzie ubiegłego roku po spotkaniu z ministrami obrony narodowej Grupy Wyszehradzkiej. Decyzja o utworzeniu Grupy Bojowej V4 zapadła w 2013 oku. Tworzący ja żołnierze są gotowi do działania w promieniu do 6 tys. km od Brukseli.

Minister Błaszczak poinformował w Zagrzebiu, że wspólnie z ministrem Damirem Krstičeviciem podpisali umowę o współpracy dotyczącej obronności. Dotychczas resorty obrony obu krajów działały na podstawie zawartego 21 lat temu porozumienia. – Umowa składa się z 25 elementów i daje podstawy do zacieśnienia naszej współpracy i rozwijania jej w wielu nowych obszarach – wyjaśniał szef MON-u. Krstičević zapowiedział natomiast, że w 2019 roku polscy żołnierze będą uczestniczyć w ćwiczeniach organizowanych w Chorwacji. – Polska to ważny partner strategiczny Chorwacji. Będziemy rozwijać współpracę obronną, w tym współpracę przemysłów obronnych – mówił minister obrony Chorwacji. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, Krstičević wyraził nadzieję na udział obu państw w wielonarodowym programie lotniczym, a także zwrócił uwagę na trwającą już współpracę chorwackich zakładów produkujących broń strzelecką z polskim „Łucznikiem”.

Spotkanie ministrów obrony Chorwacji i Polski poświęcone współpracy i bezpieczeństwu w regionie odbyło się już m.in. rok temu w Krakowie.