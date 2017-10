wypełnij formularz zamówienia on-line

PRENUMERATA

Szanowni Czytelnicy!

Zapraszamy do zamawiania rocznej prenumeraty redakcyjnej naszych czasopism w 2018 roku.

„Polska Zbrojna – Historia” – nowy magazyn o tradycji i chwale polskiego oręża

Oferujemy 4 wydania kwartalnika „Polska Zbrojna - Historia” w promocyjnej cenie 32 zł.

Warunkiem wysyłki egzemplarzy jest złożenie zamówienia na adres prenumerata@zbrojni.pl oraz wpłata kwoty 32 zł do 30 stycznia 2018 roku na nasze konto: 23 1130 1017 0020 1217 3820 0002 – Wojskowy Instytut Wydawniczy, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa.

Miesięcznik „Polska Zbrojna”

Oferujemy 12 wydań miesięcznika „Polska Zbrojna” w promocyjnej cenie 65 zł.

Warunkiem wysyłki egzemplarzy jest złożenie zamówienia na adres prenumerata@zbrojni.pl oraz wpłata kwoty 65 zł do 30 stycznia 2018 roku na nasze konto: 23 1130 1017 0020 1217 3820 0002 – Wojskowy Instytut Wydawniczy, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa.

Dwumiesięcznik „Przegląd Sił Zbrojnych”

Oferujemy 4 wydania „Przeglądu Sił Zbrojnych” w promocyjnej cenie 50 zł.

Warunkiem wysyłki egzemplarzy jest złożenie zamówienia na adres prenumerata@zbrojni.pl oraz wpłata kwoty 50 zł do 30 stycznia 2018 roku na nasze konto: 23 1130 1017 0020 1217 3820 0002 – Wojskowy Instytut Wydawniczy, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa.

Czasopismo naukowe „Kwartalnik Bellona”

Oferujemy 4 wydania „Kwartalnika Bellona” w cenie 100 zł.

Warunkiem wysyłki egzemplarzy jest złożenie zamówienia na adres prenumerata@zbrojni.pl oraz wpłata kwoty 100 zł 30 stycznia 2018 roku na nasze konto: 231130 1017 0020 1217 3820 0002 – Wojskowy Instytut Wydawniczy, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa.



Zamówienia na prenumeratę można wysłać:

– wypełniając poniższy formularz na www.polska-zbrojna.pl

– e-mailem: prenumerata@zbrojni.pl

– telefonicznie: 48 261 840 400.



Zapraszamy do zamawiania prenumeraty redakcyjnej naszych czasopism w 2017 roku.

„Polska Zbrojna – Historia” – nowy magazyn o tradycji i chwale polskiego oręża

Oferujemy 3 wydania kwartalnika „Polska Zbrojna Historia” od czerwca do grudnia br. – w promocyjnej cenie 24 zł.

Warunkiem wysyłki egzemplarzy jest złożenie zamówienia na adres prenumerata@zbrojni.pl oraz wpłata kwoty 24 zł do 26 lipca 2017 roku na nasze konto: 23 1130 1017 0020 1217 3820 0002 – Wojskowy Instytut Wydawniczy, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa.

Magazyn „Polska Zbrojna”



Oferujemy 6 wydań „Polski Zbrojnej” – od lipca do grudnia br. – w cenie 39 zł.

Warunkiem wysyłki egzemplarzy jest złożenie zamówienia na adres prenumerata@zbrojni.pl oraz wpłata 39 zł do 26 lipca 2017 roku na nasze konto: 23 1130 1017 0020 1217 3820 0002 – Wojskowy Instytut Wydawniczy, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa.



Dwumiesięcznik „Przegląd Sił Zbrojnych”



Oferujemy 3 wydania „Przeglądu Sił Zbrojnych” – od lipca do grudnia br. – w cenie 30 zł.

Warunkiem wysyłki egzemplarzy jest złożenie zamówienia na adres prenumerata@zbrojni.pl oraz wpłata 30 zł do 26 lipca 2017 roku na nasze konto: 23 1130 1017 0020 1217 3820 0002 – Wojskowy Instytut Wydawniczy, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa.



Czasopismo naukowe „Kwartalnik Bellona”



Oferujemy 3 wydania „Kwartalnika Bellona” w cenie 75 zł.

Warunkiem wysyłki egzemplarzy jest złożenie zamówienia na adres prenumerata@zbrojni.pl oraz wpłata 75 zł do 26 lipca 2017 roku na nasze konto: 231130 1017 0020 1217 3820 0002 – Wojskowy Instytut Wydawniczy, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa.

Zamówienia na prenumeratę można wysłać:

– wypełniając poniższy formularz na www.polska-zbrojna.pl

– e-mailem: prenumerata@zbrojni.pl

– telefonicznie: 48 261 840 400.









Zamówienia na prenumeratę „Polski Zbrojnej” w całym kraju przyjmują także jednostki kolportażowe:



RUCH SA

www.prenumerata.ruch.com.pl

e-mail: prenumerata@ruch.com.pl

Infolinia: 0-804-200-600



KOLPORTER SA

www.kolporter.com.pl/prenumerata

e-mail: prenumerata.warszawa@kolporter.com.pl

Infolinia: 0-801-800-803



GARMOND PRESS SA

www.garmondpress.pl/prenumerata

e-mail: prenumerata.gpsa@garmondpress.pl





Cena jednego egzemplarza miesięcznika „Polska Zbrojna” wynosi 6,50 zł.



Sprzedaż bieżących wydań elektronicznych, w tym prenumeraty wydań elektronicznych „Polski Zbrojnej”, dostępna na:



http://e-kiosk.pl

www.egazety.pl







Prenumeratę można zamówić także on-line. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest wpłata określonej kwoty na konto: 23 1130 1017 0020 1217 3820 0002 – Wojskowy Instytut Wydawniczy, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa.