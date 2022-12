Pętla taktyczna na 5!

Kilkunastokilometrowy marsz w pełnym oporządzeniu, zerwanie kontaktu ogniowego, ewakuacja rannego z pola walki, czy dostarczanie amunicji na czas – to tylko kilka zadań, z którymi musieli zmierzyć się rekruci 12 WBOT. W Dolaszewie właśnie zakończył się egzamin z pętli taktycznej. Czas przygotować się do uroczystej przysięgi wojskowej.

50 ochotników zdawało w czwartek najważniejszy egzamin rekruta – pętlę taktyczną. To podsumowanie umiejętności, jakie kandydaci na żołnierzy muszą nabyć podczas szesnastodniowego szkolenia podstawowego. Jest to przepustka do uroczystej przysięgi wojskowej.

Egzamin odbył się tym razem w oparciu o obiekty poligonowe w Pile i Dolaszewie. Za szkolenie odpowiadał 124 batalion lekkiej piechoty, który stacjonuje w Śremie i jest jednym z pododdziałów wielkopolskiej „Dwunastki”. Egzamin rozpoczął się o świcie alarmem. Dla żołnierzy był to sygnał do wymarszu w swoich sekcjach (po 12 żołnierzy).