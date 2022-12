Kolejne Rosomaki WEM

Ważą około 22 t, mają długość 7,77 m, szerokość 2,83 m i wysokość 3,33 m, co oznacza, że są najwyższą (jeśli chodzi o kadłub) odmianą kołowych transporterów opancerzonych Rosomak w polskiej armii. Rosomaki w wersji wozu ewakuacji medycznej (WEM) to podstawowe pojazdy pododdziałów zmotoryzowanych, których zadaniem jest bezpieczna ewakuacja z pola walki rannych i poszkodowanych żołnierzy.

1 grudnia tego roku wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował w mediach społecznościowych, że polscy żołnierze otrzymają kolejne transportery tego typu. – Zabezpieczenie medyczne w Siłach Zbrojnych RP jest kluczowe. Podpisaliśmy umowę na kolejne wozy ewakuacji medycznej na podwoziu transporterów opancerzonych Rosomak. W najbliższych latach do wojska trafi kilkadziesiąt pojazdów do ewakuacji rannych z pola walki – napisał szef resortu obrony.

Za 29 pojazdów wojsko zapłaci ich producentowi – firmie Rosomak S.A., która należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej – 450 mln zł. – Dostawy zostaną zrealizowane do 2026 roku – zapewnia ppłk Krzysztof Płatek, rzecznik prasowy Agencji Uzbrojenia. Pierwsze egzemplarze powinny zostać przekazane wojsku w 2024 roku.

KTO Rosomak-WEM jest wyposażony m.in. w podstawowy sprzęt ewakuacyjno-ratowniczy do udzielania pomocy medycznej, system wspomagania załadunku noszy, instalację tlenową oraz elektryczną do zasilania urządzeń medycznych, radiostację pokładową, systemy: przeciwpożarowy i przeciwwybuchowy, obrony przed bronią masowego rażenia oraz ostrzegania i przeciwdziałania. Pojazdy są zaopatrzone w urządzenia do odkażania i dezaktywacji. Rosomak WEM jest przystosowany do transportu w pozycji leżącej trzech rannych żołnierzy. Załoga pojazdu składa się z dowódcy wozu, podoficera sanitarnego, dwóch sanitariuszy i kierowcy-mechanika.