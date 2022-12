Polsko-amerykańskie szkolenie medyczne

Współdziałanie na polu walki, ujednolicenie procedur działania przy udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej - to temat dwudniowych zajęć, które odbyły się w 5 Kresowym Batalionie Saperów w Krośnie Odrzańskim. W szkoleniu wzięli udział uczestnicy kursu podoficerskiego oraz żołnierze z 4 Security Force Assistance Brigade.

Przyszli podoficerowie z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej wraz z żołnierzami US Army szkolili się z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zarówno polscy, jak i amerykańscy żołnierze występowali w roli instruktorów i szkolonych. Podstawowe szkolenie z udzielania pierwszej pomocy nie ograniczało się jedynie do sal wykładowych i teorii. Podczas praktyki żołnierze używali fantomów, ćwiczyli transport rannych, np. przenosząc poszkodowanego na noszach z potencjalnego pola walki, oraz korzystali z różnego rodzaju środków opatrunkowych, opasek uciskowych, pakietów do samopomocy medycznej.