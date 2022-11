Ukraiński batalion certyfikowany w Polsce

W październiku Rada Unii Europejskiej postanowiła powołać Misję Wsparcia Wojskowego na rzecz Ukrainy (European Union Assistance Mission Ukraine – EUMAM Ukraine). Jej celem jest zapewnienie szkolenia ukraińskim żołnierzom. Za koordynację szkolenia realizowanego przez sojuszników jak również organizacje międzynarodowe odpowiada Międzynarodowy Zespół ds. Pomocy Ukrainie. Zastępcą dowódcy ds. szkoleniowych w zespole został Polak – gen. dyw. Jarosław Gromadziński. Jego zespół jest odpowiedzialny m.in. za standaryzację szkoleń w całej Europie, koordynuje je też w pełnym zakresie, np. sprawuje nadzór nad transportem żołnierzy z Ukrainy do państwa szkolącego.

Polacy jako pierwsi w Europie wyszkolili ukraińskich żołnierzy na poziomie batalionu. – Jego certyfikacja poszła świetnie – ocenia gen. dyw. Jarosław Gromadziński, zastępca dowódcy ds. szkoleniowych Międzynarodowego Zespołu ds. Pomocy Ukrainie. Generał zapowiada, że w taki sam sposób Ukraińców będą szkolić inne europejskie państwa. Projekt wsparcia żołnierzy w wojskowym szkoleniu to inicjatywa Unii Europejskiej.

Certyfikacja, która odbyła się na poligonie w Żaganiu, była wyjątkowa, ponieważ Polska to jedyny kraj w Europie, który szkoli ukraińskich żołnierzy na poziomie batalionu. – Mój zespół zapoznał się z przyjętym systemem szkolenia i teraz będziemy rekomendować ten model trzem innym państwom, które chcą szkolić bataliony. Będą się one opierały na polskich doświadczeniach, choć na pewno ich wytyczne zostaną nieco zmodyfikowane pod kątem choćby obiektów, na których prowadzone będą ćwiczenia – wyjaśnia gen. dyw. Jarosław Gromadziński. Zapewnia również, że sam proces certyfikacji też poszedł bardzo dobrze. – Pierwszy wyznacza szlaki. Nikt przed Polakami tego nie robił, więc to było na pewno wyzwanie – mówi oficer.

Efekty pracy zespołu gen. Gromadzińskiego to także standaryzacja szkolenia podstawowego ukraińskich żołnierzy. – Model takiego szkolenia powstał na bazie doświadczeń Wielkiej Brytanii, która zorganizowała je jako pierwsze państwo. Sprawdziliśmy je, uznaliśmy, że spełnia nasze wymagania, i stało się wzorcowe dla innych krajów – podsumowuje generał.

Wojsko nie informuje, czego uczyli się w Polsce ukraińscy żołnierze. Jednak nie były to pierwsze spotkania szkoleniowe Polaków i Ukraińców. Już w 2016 roku polscy żołnierze dołączyli do Amerykanów i Litwinów w Międzynarodowym Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa (International Peacekeeping and Security Centre) w Jaworowie, w obwodzie lwowskim. Prowadzili wówczas misję szkoleniową, przekazując swoje doświadczenia i wiedzę ze służby w Afganistanie. Z kolei w 2020 roku Ukraińcy wzięli udział w ćwiczeniach „Maple Arch”. Zadania wykonywali z żołnierzami z Kanady, Litwy i Polski.