Dodatek za ochronę granicy

Dobra wiadomość dla żołnierzy. Wojskowi z jednostek bojowych i wsparcia, pełniący służbę na wschodzie Polski, otrzymają dodatki finansowe – zdecydował wicepremier Mariusz Błaszczak. Szef resortu obrony podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Zgodnie z dokumentem, 450 zł miesięcznie będą otrzymywać np. żołnierze 15 Brygady Zmechanizowanej czy 6 Brygady Powietrznodesantowej.

O nowych przepisach wicepremier i minister obrony Mariusz Błaszczak poinformował dziś w mediach społecznościowych. „Podpisałem rozporządzenie w sprawie dodatków finansowych dla żołnierzy pełniących służbę w jednostkach bojowych oraz w jednostkach wsparcia znajdujących się na wschodzie Polski. Żołnierze otrzymają po 450 zł miesięcznie” – napisał szef MON-u.

Mariusz Błaszczak opublikował także list skierowany do żołnierzy Wojska Polskiego. Podkreśla w nim, że jednym z jego priorytetów jest zapewnienie wojskowym godnych warunków służby. „Dlatego też podjąłem decyzję o przyznaniu dodatków finansowych dla żołnierzy pełniących służbę w jednostkach o charakterze bojowym (m.in. brygadach pancernych, zmotoryzowanych, zmechanizowanych, jednostkach saperskich i inżynieryjnych), a także w jednostkach zabezpieczających i wsparcia dyslokowanych we wschodniej Polsce”, pisze minister obrony. Wyjaśnia, że dodatki przyznane są jednostkom, które są i były zaangażowane w ochronę polskiej granicy podczas ataku hybrydowego. „Chciałbym w ten sposób zachęcić Państwa do dalszej służby wojskowej”, dodaje szef MON-u.