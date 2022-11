Jedno działo dziennie

Indie przyspieszają modernizację artylerii. Do niedawna jeden z głównych odbiorców uzbrojenia z Rosji stawia na sprzęt rodzimych producentów, ale o natowskich standardach. Tamtejsze wojsko prowadzi właśnie testy najnowszej 155-milimetrowej dalekonośnej armatohaubicy ATAGS, skonstruowanej przez indyjskich inżynierów. Potrzeby sił zbrojnych Indii są tak duże, że w październiku jedna z firm, które mają wytwarzać ATAGS, ogłosiła, iż w najbliższych latach zamierza zwiększyć swe zdolności produkcyjne do jednego działa dziennie! Tamtejsza zbrojeniówka liczy też na zamówienia z zagranicy, gdyż po sukcesach, jakie na wojnie w Ukrainie odniosły produkowane na Zachodzie armatohaubice kal. 155 mm, podobną broń będzie chciało mieć coraz więcej państw świata. A Europa i USA mogą nie mieć wystarczających mocy produkcyjnych.

ATAGS jest akronimem angielskiej nazwy Advanced Towed Artillery Gun System, co można tłumaczyć jako zaawansowany system ciągnionej artylerii lufowej. Broń jest owocem współpracy agencji Organizacja Badań i Rozwoju Obrony, podległej indyjskiemu ministerstwu obrony, z prywatnymi firmami Bharat Forge Ltd i Tata Strategic Engineering Division. ATAGS jest to armatohaubica kal. 155 mm z lufą o długości 52 kalibrów, czyli takiej samej jak np. w polskim Krabie czy południowokoreańskiej K9 Thunder. Choć Hindusi opracowując to działo wzorowali się na standardzie natowskim, powiększyli objętość jego komory nabojowej z 23 dm3 do 25 dm3, dzięki czemu mogą stosować mocniejsze ładunki miotające. Zmiana wpłynie na zasięg ATAGS – podczas strzelań testowych wynosił on 48 km. Jest to o kilka kilometrów więcej, niż osiągają inne działa z lufą długości 52 kalibrów, gdy używa się podobnej amunicji jak podczas prób w Indiach.

Jeżeli testy armatohaubicy zakończą się powodzeniem, indyjskie ministerstwo obrony zamówi na początek 150 egzemplarzy. Niemniej jednak producenci liczą na kolejne zamówienia, gdyż w ogłoszonym przed ponad dwiema dekadami programie modernizacji, znanym jako „Plan racjonalizacji artylerii polowej” (Field Artillery Rationalisation Plan), przewidywano zakup co najmniej 1580 ciągnionych armatohaubic kal. 155 mm. Taka liczba sprzętu potrzebna była według wojskowych do przezbrojenia 79 pułków artylerii, które w siłach zbrojnych Indii mają po 18 dział w linii oraz dwa w rezerwie.

W FARP zapowiedziano „uśrednienie” artylerii, czyli oparcie jej na systemach kal. 155 mm. Siedem pułków miało być przezbrojonych w 145 ciągnionych ultralekkich haubic. Armia indyjska chciała mieć też 814 mobilnych dział zamontowanych na platformie ciężarówki dla 40 pułków. Jednocześnie zaplanowano zakupienie 280 samobieżnych armatohaubic – 180 na opancerzonym podwoziu kołowym (niektóre doniesienia mówią, że docelowo miałoby być 400) dla dziewięciu pułków i stu na gąsienicach dla kolejnych pięciu.