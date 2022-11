Rywalizacja specjalistów od cyberbezpieczeństwa

CyberExpert Game to rywalizacja na wirtualnym poligonie. Podczas tegorocznej edycji wydarzenia zorganizowanego przez Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa, najlepszy okazał się zespół z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Drugie miejsce na podium zajęła reprezentacja ENEA S.A., a trzecie zespół z Narodowego Banku Polskiego.

CyberExpert Game to wirtualne warsztaty, podczas których osoby, które na co dzień zajmują się cyberbezpieczeństwem, mają szansę sprawdzić swoje umiejętności w rywalizacji z najlepszymi w branży. W Legionowie, gdzie swoją siedzibę ma Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, odbyła się ich druga edycja.

Aby wziąć udział w CyberExpert Game w Legionowie stawili się przedstawiciele wielu firm i instytucji, zarówno tych związanych z wojskiem, jak i cywilnych, m.in. Polskiej Grupy Energetycznej, Narodowego Banku Polskiego, Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Poczty Polskiej, PKO BP, Enei, KGHM Polska Miedź czy Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Zespoły musiały wykrywać i odpierać działania, jakie przeciwko nim kierowała strona przeciwna. Co istotne, zespół atakujący otrzymał pełną swobodę działania, a co za tym idzie nie postępował według z góry określonego scenariusza, a mógł sam go tworzyć, w zależności od tego, jakie działania podejmowali uczestnicy warsztatów. Ważne było jedynie to, aby każdy z zespołów broniących musiał zmierzyć się z takim samym rodzajem ataków. – Te działania nawiązywały do tych form ataków, które rzeczywiście były podejmowane przez adwersarzy na polską infrastrukturę krytyczną – mówi gen. bryg. Karol Molenda, dowódca Komponentu WOC. Jednak podczas CyberExpert Game ważny był nie tylko efekt końcowy, jaki osiągnęły poszczególne drużyny, ale także to, w jaki sposób do niego doprowadziły. Jeśli na którymś z etapów dany zespół nie miał możliwości obrony infrastruktury przed atakiem lub doprowadził do zablokowania usług, otrzymywał punkty ujemne.