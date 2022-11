MESKO S.A. unowocześnia się dzięki funduszom unijnym

Należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej MESKO S.A. skutecznie wykorzystuje możliwość wdrażania nowoczesnych technologii, transferu wiedzy oraz poszerzania działalności badawczo-rozwojowej, jaką dają fundusze unijne. Spółka aplikuje po środki europejskie w ramach różnych programów operacyjnych, w tym m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Przedsiębiorstwo skupia się przede wszystkim na automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, innowacjach produktowych (np. nowe stopy metali), optymalizacji procesów produkcyjnych, głębokiej modernizacji energetycznej budynków zakładowych i terenów, szkoleniach pracowników oraz rozwoju regionalnego szkolnictwa zawodowego.

Głównym impulsem wzrostu produktywności polskiej gospodarki są innowacje oparte na solidnym fundamencie, tworzonym na bazie wiedzy, edukacji oraz działalności badawczo-rozwojowej umożliwiającej transfer wiedzy. I to właśnie na takie innowacje stawia MESKO S.A., podkreśla prezes Zarządu Spółki Elżbieta Śreniawska. - Zakładamy, że nowe technologie wdrażane i przetwarzane przez nasze przedsiębiorstwo w postaci nowych produktów i procesów staną się motorem gospodarki przede wszystkim w Polsce Wschodniej, gdzie nasza spółka ma większość zakładów. Od lutego 2022 roku zacieśniliśmy współpracę z uczelniami (m. in. Politechniką Świętokrzyską i Akademią Górniczo – Hutniczą) oraz instytucjami otoczenia biznesu, czego rezultatem jest zwiększenie efektywności pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć wpisujących się w Strategię Rozwoju Grupy PGZ, Plany Inwestycyjne Spółki i Plan poprawy bezpieczeństwa warunków pracy naszych pracowników – dodaje Elżbieta Śreniawska.

MESKO S.A. nie zleca przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej firmom consultingowym, gdyż najlepszymi inicjatorami, autorami, a potem realizatorami projektów są pracownicy Spółki. To dobrze wykształcona kadra zorientowana na rozwój wie najlepiej, jakie innowacje jesteśmy w stanie wdrożyć w naszym przedsiębiorstwie, zaznacza Członek Zarządu. ds. Rozwoju MESKO S.A. dr inż. Przemysław Kowalczuk. - Nie zlecamy tworzenia projektów instytucjom zewnętrznym dlatego, że dzięki szkoleniu naszej kadry w tym zakresie tworzymy koncepcje innowacyjne od środka, będące rozwiązaniem istniejącego problemu lub przyczyniające się do osiągnięcia zakładanych celów strategicznych. Nie piszemy projektów ad hoc ponieważ pojawił się nabór, ale diagnozujemy potrzeby i szukamy dofinansowania, by je zrealizować – dodaje Przemysław Kowalczuk.