Wojsko od kuchni, czyli moja sobota w koszarach

Gdy dowiedziałam się o tym, że Wojsko Polskie postanowiło wprowadzić cywili w tajniki swojego rzemiosła, uznałam: trzeba sprawdzić, jak to wygląda w praktyce. Nawet jeśli (jeszcze) nie myślicie o wstąpieniu do armii, a po prostu lubicie nowe doświadczenia albo aktywne spędzanie czasu, zapewniam – warto w sobotni ranek stawić się o ósmej w jednostce, by zobaczyć wojsko od kuchni i potrenować z żołnierzami.

Na początek garść informacji. Według ostatnich badań CBOS-u, przeprowadzonych jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę, zaufanie do wojska deklaruje aż 76% Polaków. Pozwolę sobie zaryzykować stwierdzenie, że dziś, gdy nasze bezpieczeństwo jest wystawione na próbę, nadzieje pokładane w armii są jeszcze większe. Żołnierze pracują na to zaufanie na różne sposoby. W tym roku, żeby dać się poznać bliżej i zachęcić obywateli do wstępowania w swoje szeregi, WP zorganizowało m.in. akcję „Trenuj z wojskiem”. Pomysł okazał się trafiony.

Takiego zainteresowania żołnierze chyba się nie spodziewali. Żądni nowych doświadczeń Polacy wyjątkowo licznie zgłaszają się do jednostek, które biorą udział w programie, toteż np. Wojskowa Akademia Techniczna zdecydowała o zorganizowaniu dodatkowych zajęć. Co tak pociąga ludzi w wojsku? Co sprawia, że niektórzy decydują się zostać żołnierzami? Jak wiadomo, motywacje są różne. Jedni po prostu czują wewnętrzną potrzebę bycia przydatnymi lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej, chcą służyć ojczyźnie. Inni dostrzegają szansę uzyskania unikatowych kwalifikacji, niedostępnych w środowisku cywilnym. Zdarza się, że bodźcem są tradycje rodzinne – ktoś z bliskich, np. ojciec czy dziadek, był wojskowym, więc siłą rzeczy mundur staje się marzeniem kolejnego pokolenia.