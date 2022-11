35 tys. żołnierzy WOT w gOTowości

Wojska Obrony Terytorialnej przekroczyły liczebnością 35 tys. żołnierzy. To ważny krok na drodze osiągania zdolności operacyjnych formacji, dla której na tym etapie budowy właśnie nasycanie personelem jest jednym z najważniejszych zadań. Służba w WOT cieszy się dużym zainteresowaniem kobiet, które stanowią ponad 20% formacji.

Powstanie i rozwój WOT stanowią silny impuls rozwoju Sił Zbrojnych i ewolucji ich zdolności. Rozwój potencjału osobowego oraz operacjonalizacja ich zdolności w czasie pandemii Covid-19, operacji obrony granicy Polski oraz pośrednio wnioski z wojny obronnej na Ukrainie jednoznacznie dowiodły słuszności powołania formacji oraz wskazały na potrzebę jej dalszego rozwoju – powiedział gen. broni Wiesław KUKUŁA, dowódca WOT.

W ostatni weekend odbyły się powołania do brygad Obrony Terytorialnej w trzynastu lokalizacjach. Do służby zgłosiło się ponad tysiąc ochotników. Poprzez tak ogromne zainteresowanie służbą, Wojska Obrony Terytorialnej przekroczyły 35 tys. żołnierzy. Jest to kolejny, ważny krok na drodze do osiągania zdolności operacyjnej formacji. A już na początku 2023 roku na terenie całej Polski rusza projekt „Ferie z WOT”, który między innymi jest kierowany do uczniów, studentów, rodziców oraz nauczycieli.