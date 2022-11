Polski holding i światowy koncern z pancernym projektem

BAE Systems to jeden z największych koncernów zbrojeniowych na świecie. Wielonarodowa firma, której najważniejsze spółki córki mieszczą się w Wielkiej Brytanii (BAE Systems plc) oraz Stanach Zjednoczonych (BAE Systems Inc.), jest producentem m.in. okrętów podwodnych typu Astute (opracowanych dla Royal Navy), transporterów Bradley (stworzonych dla US Army) oraz współproducentem m.in. samolotów Eurofighter Typhoon i F-35 Lightning II.

Przedstawiciele obu firm zaznaczają, że ich współpraca ma mieć charakter strategicznej kooperacji, a jej efekty „wydatnie przyczynią się do modernizacji technicznej polskiej armii”. – Dzisiejsza umowa to kamień milowy w naszym partnerstwie z PGZ, potwierdzający nasze zaangażowanie w dostarczanie kluczowych zdolności wspierających przedsięwzięcie, jakim jest modernizacja polskiej armii. Przygotowujemy się do dostarczenia najlepszych, najskuteczniejszych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia technicznego i pola walki, aby wyposażyć wojska lądowe w nowoczesne, sprawdzone platformy NATO niezbędne do zagwarantowania stabilności w Europie – mówił Jeremy Tondreault, szef BAE Systems Platforms & Services.

PGZ podkreśla z kolei, że dąży do osiągnięcia jak największych korzyści z partnerstwa z każdą firmą zaangażowaną w programy modernizacji Sił Zbrojnych RP. – BAE Systems zapewniła sobie znaczącą pozycję w wojskach lądowych dzięki M88 ARV i na kanwie tego sukcesu pracujemy nad wypracowaniem owocnego formatu współpracy, która zapewni wysokiej jakości usługi dla naszych żołnierzy, a także nowe możliwości dla naszych przedsiębiorstw – komentował Sebastian Chwałek, prezes PGZ S.A.