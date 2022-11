Wojsko buduje potencjał na wschodzie

Wicepremier Mariusz Błaszczak spotkał się dziś z mieszkańcami Grajewa i podpisał porozumienie z lokalnymi władzami. Na jego mocy miasto przekaże nieruchomości na rzecz nowej jednostki wojskowej, która powstanie w Grajewie. – Po 28 latach powróci tu Wojsko Polskie. To dobra informacja w kontekście bezpieczeństwa nie tylko lokalnej społeczności, lecz także Polski – powiedział szef MON-u. Grajewska jednostka będzie częścią nowej dywizji, która ma zostać sformowana w województwie podlaskim. – To będzie kolejna dywizja na wschodzie naszego kraju, bo właśnie tam muszą być jednostki wojskowe. Wschód Polski musi być nasycony Wojskiem Polskim – dodał Błaszczak. Nowa jednostka ma, jak informuje Ministerstwo Obrony Narodowej, zająć nieruchomości na terenie Grajewa oraz Lasów Państwowych – będzie to obszar o powierzchni niemal 57 ha. Oprócz tego wojsku zostaną przekazane grunty w Wojewodzinie koło Grajewa o powierzchni 14,5 ha.

REKLAMA

Wicepremier zapewnił, że polski rząd robi wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo Polakom. – Żeby tak się stało, Wojsko Polskie musi być silne i liczne, uzbrojone w nowoczesną broń i konsekwentnie ten proces przeprowadzamy – mówił Błaszczak, który zapowiedział również, że to nie jest jego ostatnia wizyta w województwie podlaskim. – Nadal będziemy wzmacniać siły zbrojne i współpracę z sojusznikami. W ten sposób odstraszamy potencjalnego agresora – zaznaczył szef MON-u.

Wizyta wicepremiera Mariusza Błaszczaka w Grajewie rozpoczęła piknik „Nowoczesne wojsko. Bezpieczna ojczyzna”, którego współorganizatorem była 16 Dywizja Zmechanizowana. Można było na nim obejrzeć sprzęt i uzbrojenie dywizji, ale też spotkać się z wojskowymi rekruterami, którzy opowiadali o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej oraz służbie zawodowej w szeregach 16 Dywizji Zmechanizowanej. – Zachęcam nie tylko tę młodzież, która jest tu dziś z nami, do wstępowania do Wojska Polskiego. Zachęcam wszystkich. Służba w Siłach Zbrojnych RP to dobra inwestycja w przyszłość – mówił wicepremier Błaszczak.

Za to w Giżycku, Białymstoku, Dęblinie i Szczecinie chętni cywile wzięli udział w jednodniowym szkoleniu w ramach akcji „Trenuj z wojskiem”. Instruktorzy z 12 i 15 Brygady Zmechanizowanej, Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego oraz 18 Pułku Rozpoznawczego przez cały dzień prowadzili zajęcia m.in. z zakresu survivalu, posługiwania się mapą, udzielania pierwszej pomocy oraz podstaw walki wręcz i obsługi broni.

Uczestników treningów nie zaskoczył ani śnieg, ani minusowa temperatura. – Włożyłam bieliznę termoaktywną i nie zamierzam narzekać na zimno – przyznała Ania, która wybrała się na szkolenie do Dęblina, a na co dzień mieszka w Łosicach. – Nie spodziewałam się, że będzie tak fajnie i intensywnie. Najbardziej czekam na zajęcia z bronią, nie ukrywam, że to interesuje mnie najbardziej – dodała. Z kolei do Białegostoku z Międzyrzeca Podlaskiego na ćwiczenia przyjechała Kasia. – Od dawna zamierzałam odwiedzić swoją przyjaciółkę, która mieszka w Białymstoku. Kiedy dowiedziałam się o szkoleniu, postanowiłam połączyć przyjemne z pożytecznym. Od rana więc trenuję, a potem, jeśli dam radę, idę z przyjaciółką do kina. Jej niestety nie udało mi się wyciągnąć na trening – mówiła Kasia. – Od dawna zamierzałam odwiedzić swoją przyjaciółkę, która mieszka w Białymstoku. Kiedy dowiedziałam się o szkoleniu, postanowiłam połączyć przyjemne z pożytecznym. Od rana więc trenuję, a potem, jeśli dam radę, idę z przyjaciółką do kina. Jej niestety nie udało mi się wyciągnąć na trening – mówi Kasia. W Giżycku mimo zimowej aury na zajęcia przyszło niemal sto osób. – Przed nimi intensywny, pełen wrażeń dzień – zapowiadali rano organizatorzy. Zorganizowali m.in. szkolenie z survivalu oraz podstaw walki wręcz.

Zainteresowanie akcją „Trenuj z wojskiem” jest bardzo duże. Początkowo Ministerstwo Obrony Narodowej planowało wyłącznie jesienną edycję, jednak minister Mariusz Błaszczak zapowiedział już, że program zostanie przedłużony na okres zimowy.

Za tydzień, 26 listopada, odbędą się ostatnie treningi w ramach edycji jesiennej. Na zajęcia zapraszają: Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, 25 Brygada Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim oraz 15 Pułk Przeciwlotniczy w Gołdapi. Zainteresowani udziałem w ćwiczeniach muszą zgłosić się do danej jednostki wojskowej. Mogą to zrobić osobiście, telefonicznie, e-mailowo lub za pomocą komunikatorów internetowych. Zgłoszenia są przyjmowane do godz. 13.00 dnia poprzedzającego szkolenie. Każdy trening trwa od godz. 8.00 do 16.00. Resort obrony zapewnia w tym czasie ubezpieczenie oraz wyżywienie wszystkim uczestnikom szkolenia.