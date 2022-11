Terytorialsi rosną w siłę. Nowi żołnierze stawili się w szczecińskich koszarach

Ostatni raz w tym roku nowi żołnierze wstąpili w piątek do 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To 60 osób - kobiet i mężczyzn z całego województwa zachodniopomorskiego. Tym samym jednostka liczy już prawie 1200 Terytorialsów.

W koszarach 14 ZBOT odbyło się w piątek wcielenie do jednostki tych, którzy nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z wojskiem. Z samego rana zgłosili się przed bramą jednostki w Szczecinie - Podjuchach w cywilnych ubraniach i z walizkami. Po kilku godzinach byli już umundurowani a cywilny ekwipunek zamienili na odzież i sprzęt spakowany do wojskowych plecaków.

Rozpoczęli tzw. szesnastkę, czyli trwające 16 dni szkolenie podstawowe dedykowane dla osób, które nigdy wcześniej nie miały na sobie wojskowego czy np. policyjnego munduru a chcą zostać żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. W piątek zostali poinstruowani na temat zasad wojskowego zachowania się, przebadani przez lekarza, wpisani do wojskowej ewidencji i oczywiście umundurowani. Później wyjechali do batalionu w Choszcznie, gdzie rozpoczną swoje szkolenie. - To nie będą łatwe dni, ale każdy z nowych żołnierzy ma tego świadomość - zapowiada zastępca dowódcy 14 ZBOT ppłk Tomasz Rejczak. - Nasze szkolenie jest bardzo intensywne, trwa całe dnie a także w nocy, żołnierze nie rozstają się z bronią niczym na amerykańskich filmach. Ale jestem pewien, że szkolenie to da im wiele satysfakcji i pozwoli poznać swoje możliwości.