W Pałacu Prezydenckim o służbie wojskowej kobiet

Pierwsza Dama wyraziła uznanie dla pracy wszystkich kobiet funkcjonujących w służbach i formacjach mundurowych. Podziękowała za ich codzienną pracę na rzecz ojczyzny i jej obywateli, akcentując dumę z powodu rosnącej liczby pań decydujących się na służbę oraz wysokiego zaufania społecznego, jakim się one cieszą. Wspomniała, że w czasie wizyt w szkołach mundurowych widzi w edukacji kierunkowej bardzo duży udział dziewcząt.

W środę w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Agaty Kornhauser-Dudy z żołnierzami zrzeszonymi w Radzie do Spraw Kobiet. Rozmowa toczyła się wokół służby wojskowej pań oraz działań Rady, której zadaniem jest współpraca z resortem, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami państwowymi i międzynarodowymi w zakresie spraw wynikających z pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy – kobiety.

Małżonka prezydenta przekazała wyrazy największego szacunku i uznania za działania i zaangażowanie w trudnej dla nas wszystkich sytuacji związanej z toczącą się za naszą wschodnią granicą wojną. Rozmawiano o udziale żołnierzy, strażaków, policji, przedstawicieli wszystkich służb i formacji w działaniach na rzecz przebywających w Polsce uchodźców oraz pomocy długofalowej na ich rzecz.

Podkreślano silną motywację kobiet do podejmowania wyzwań, dzięki czemu sprawy bezpieczeństwa przestały być domeną mężczyzn. Panie mówiły o rodzinnych tradycjach wojskowych i innych czynnikach mających wpływ na podjęcie służby, a także o promowaniu roli kobiet żołnierzy w Siłach Zbrojnych, profilaktyce zdrowotnej i pomocy psychologicznej dla żołnierzy. Opowiedziały o misjach w których brały udział, o gotowości do natychmiastowego wykonywania rozkazów i łączenia służby z macierzyństwem. Pierwsza Dama podkreśliła, że Rada do Spraw Kobiet odgrywa dużą rolę i przez ponad 20 lat działalności udało się wprowadzić wiele rozwiązań na rzecz kobiet w wojsku.

Rada do Spraw Kobiet w resorcie obrony narodowej została utworzona jako przedstawicielstwo żołnierzy – kobiet będące organem opiniodawczo-doradczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach dotyczących wojskowej służby kobiet. W skład Rady wchodzą żołnierze – kobiety, wyłaniane w ramach zebrań wyborczych z następujących struktur resortu obrony narodowej wraz z podległymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi: Ministerstwo Obrony Narodowej, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Żandarmeria Wojskowa, Dowództwo Garnizonu Warszawa, uczelnie wojskowe, Wojska Obrony Terytorialnej.

Każda członkini Rady ma zastępczynię, która w przypadkach nieobecności bądź wygaśnięcia mandatu zastępuje ją w pracach Rady. Obecnie rolę przewodniczącej Rady do Spraw Kobiet pełni mjr Nina Kaczmarek.

Źródło: prezydent.pl